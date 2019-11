TASR

Dnes o 10:20 čítanie na minútu 0 zdieľaní Do ulíc opäť vyjdú dobrovoľníci zbierky Hodina deťom

TASR o tom informovala Zuzana Horváthová Bezecná z Nadácie pre deti Slovenska.

Dobrovoľník Hodiny deťom — Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 14. novembra (TASR) - Záujemcovia budú môcť vo štvrtok opäť prispieť do zbierky Hodina deťom a podporiť tak projekty pre deti a mladých. Do ulíc 324 miest a obcí Slovenska vyjde vyše 3000 dobrovoľníkov so žltými pokladničkami. TASR o tom informovala Zuzana Horváthová Bezecná z Nadácie pre deti Slovenska.

„Zbierku v uliciach vnímame každoročne ako určitý symbol projektu Hodina deťom a jeho kľúčových posolstiev, ktorými sú vzájomná pomoc a spájanie ľudí v prospech detí na Slovensku. Naša zbierka je práve o tomto - o dobrovoľníckych tímoch, ktoré každoročne a za každého počasia prinášajú v deň zbierky k ľuďom žlté pokladničky, je o štedrých darcoch, ktorí do týchto pokladničiek prispievajú, lebo im nie je ľahostajný osud druhých a v neposlednom rade je o deťoch, ktoré potrebujú pomoc," povedal riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska Ondrej Gallo.

Sloganom tohtoročnej kampane Hodiny deťom je „Som veľké decko". Jej hlavnou myšlienkou je poukázať na skutočnosť, že v každom dospelom človeku je stále kúsok dieťaťa, a vďaka zbierke má možnosť pomôcť malým deťom na Slovensku, ktoré si samy pomôcť nevedia, ale pomoc veľmi potrebujú.

Hodina deťom prepája tých, ktorí potrebujú pomoc, s tými, ktorí im ju môžu a chcú poskytnúť. „To, že počet dobrovoľníckych tímov, rovnako ako aj počet darcov každým rokov narastá, je pre nás dôkazom, že ľudia tieto posolstvá vnímajú, a že takéto podujatia majú zmysel. A my sme za to, samozrejme, nesmierne vďační,” dodal Gallo.

Hodina deťom je celoročná verejná zbierka a najstarší program Nadácie pre deti Slovenska, ktorý od roku 1999 podporuje projekty pre deti a mladých ľudí na celom Slovensku. Prostredníctvom zbierky sa v priebehu 21 rokov podarilo podporiť 1753 projektov.