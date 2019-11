Bábätká neovládajú mimiku, nevedia rozprávať, ale za to, keď sa im niečo nepáči, vedia to dať jasne najavo. Rodičia pri nich zažívajú niekedy naozaj vtipné momenty a práve tieto okamihy sa snažil zachytiť aj otecko, ktorý napodobňuje grimasy svojej malej dcérky. Kým je to pri malom dieťatku veľmi zlaté, u dospelého človeka to vyzerá viac ako vtipne.