TASR

Dnes o 08:50 čítanie na minútu 0 zdieľaní Zsuzsová, Szabó aj Marček zostávajú vo väzbe za vraždu Jána Kuciaka

V stredu o tom rozhodol senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku na neverejnom zasadnutí. Potvrdil to prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).

Ilustračné foto — Foto: TASR/Martin Baumann

Pezinok 13. novembra (TASR) - Alena Zsuzsová, Miroslav Marček a Tomáš Szabó, ktorí čelia obžalobe v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, zostávajú vo väzbe. V stredu o tom rozhodol senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku na neverejnom zasadnutí. Potvrdil to prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).

„Všetci traja zostávajú naďalej vo väzbe pri nezmenených dôvodoch väzby," povedal prokurátor. Podľa jeho slov naďalej pretrváva obava, že všetci obvinení môžu mariť trestné konanie, prípadne ovplyvňovať svedkov. Priblížil, že vo väzbe by tak mohli ostať ešte minimálne tri roky. Proti rozhodnutiu podali sťažnosť Zsuzsová aj Szabó, rozhodovať bude o nej Najvyšší súd SR.

Threema je vraj konšpirácia

„Moja klientka 14 mesiacov nevidela svoju rodinu," povedal obhajca Zsuzsovej Štefan Neszméry, ktorý predĺženie väzby očakával, ale dúfal, že bude z dôvodov väzby vypustený tzv. kolúzny dôvod. Ten hovorí o tom, že by mohol obvinený pôsobiť na svedkov, znalcov, spoluobvinených alebo inak mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie.

„Stále je to odôvodňované tým, že by mohla komunikovať v šifrách," doplnil obhajca, ktorý si myslí, že ide o nátlak zo strany súdu a prokuratúry za to, že nevypovedala proti Marianovi Kočnerovi. Ku zverejnením častiam Threemy ktoré majú v šifrách pojednávať o samotnej vražde novinára, uviedol, že ide o konšpiračné teórie.

Vysvetliť svoj postoj nechcel

„Podľa mňa nie sú priame dôkazy, ktoré by preukazovali objednávku alebo vykonanie vraždy zo strany mojej klientky," uviedol obhajca a doplnil, že ide o komunikáciu vytrhnutú z kontextu, aby vyznela v neprospech jeho klientky.

Na otázku, o aký kontext podľa neho ide, uviedol, že si nechce „vystrieľať náboje" pred hlavným pojednávaním. „V priebehu pojednávania vyjde na povrch viacero nezrovnalostí," doplnil.

Andruskó sa už nachádza v súdnej väzbe

Zoltán Andruskó, ktorý v prípade už figuruje ako svedok, v stredu pred senátom ŠTS nebol, vzhľadom na to, že sa už nachádza v súdnej väzbe. „Je vo väzbe vo veci, ktorá bola vylúčená na samostatné konanie, ktorú prejednáva a posudzuje dohodu (o vine a treste, pozn. TASR) iný senát tohto ŠTS," spresnil prokurátor ÚŠP.

Zsuzsová, Marček a Szabó čelia obžalobe vo veci vraždy novinára spolu s Kočnerom. Ten je v súdnej väzbe za údajné falšovanie zmeniek TV Markíza a za marenie spravodlivosti. Podľa obžaloby prokurátora ÚŠP si mal Kočner objednať vraždu Jána Kuciaka u Zsuzsovej koncom roka 2017 resp. začiatkom roka 2018 z dôvodu pomsty za články, ktoré odkrývali jeho ekonomickú trestnú činnosť.

Okrem vraždy novinára čelia Marček a Szabó aj obžalobe z vraždy podnikateľa z Kolárova Petra Molnára. Toho mali podľa obžaloby ÚŠP zavraždiť v roku 2016 so zámerom lúpeže. Okrem dvoch spomínaných vrážd obviňuje prokurátor ÚŠP Marčeka, Szabóa a Kočnera aj z nedovoleného ozbrojovania.