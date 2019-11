TASR

Dnes o 08:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Turnaj majstrov: Tsitsipas zdolal Zvereva a postúpil, Nadalov skvelý obrat

Líder svetového rebríčka si tak udržal šancu na postup do semifinále.

Rafael Nadal po triumfe nad Daniilom Medvedevom — Foto: TASR/AP

Londýn 13. novembra (TASR) - Grécky tenista Stefanos Tsitsipas zvíťazil aj vo svojom druhom zápase na turnaji majstrov v Londýne a ako prvý postúpil zo skupiny Andre Agassiho do semifinále. V stredajšom súboji si poradil s Nemcom Alexandrom Zverevom hladko 6:3 a 6:2.

Španiel Rafael Nadal zdolal Daniila Medvedeva z Ruska v troch setoch 6:7 (3), 6:3 a 7:6 (4). Líder svetového rebríčka si tak udržal šancu na postup do semifinále. Nadal pritom v treťom sete prehrával už 1:5 a za tohto stavu odvrátil jeden mečbal súpera.

Parádny obrat Španiela

Nadal nepricestoval na svoj deviaty finálový turnaj v kariére v stopercentnom zdravotnom stave, keď ho trápili problémy s brušným svalstvom. Po prehre v úvodnom zápase s obhajcom trofeje z Nemecka Alexandrom Zverevom potreboval zvíťaziť, aby si udržal šancu na postup.

Duel s Medvedevom bol na začiatku veľmi vyrovnaný, v prvom sete si obaja hráči postrážili servis a tak rozhodoval až tajbrejk. V ňom stratil Nadal tri podania a prehral 3:7. V druhom sete sa pri servise súpera ujal vedenia 1:0, v deviatom geme ho opäť brejkol a po výsledku 6:3 vyrovnal na 1:1.

Rozhodujúci tretí set Nadalovi v úvode vôbec nevychádzal, keď prehral svoje prvé dve podania a súper sa ujal vedenia 4:0 a potom aj 5:1, pričom mal aj jeden mečbal. Španielsky tenista však predviedol parádny návrat, keď vyrovnal na 5:5 i 6:6 a v tajbrejku zvíťazil 7:4.

Mal som šťastie, hovorí Nadal

"Úprimne, mal som nesmierne veľa šťastia. Daniil je tvrdý bojovník, v treťom sete hral oveľa lepšie ako ja. Takých zápasov ako bol ten dnes sa vám podarí vyhrať tak jeden z tisíc. No dnes som hral rozhodne lepšie ako pred dvomi dňami a to je pre mňa veľmi pozitívne," uviedol Nadal, ktorý začal veriť vo svoje víťazstvo za stavu 3:5 v treťom sete.

Stefanos Tsitsipas Foto: TASR/AP

„Tam bol rozdiel už len jeden brejk a viem aké je ťažké doservovať zápas do konca," dodal. Líder svetového rebríčka zabojuje o postup v piatok proti Grékovi Stefanosovi Tsitsipasovi. "Je to výborný hráč, bude to ťažký zápas, no musím vyhrať. Dúfam, že som pripravený," dodal.

Hladký triumf Tsitsipasa

Úvod prvého setu večerného zápasu bol vyrovnaný. Ako prvý sa dostal k brejkbalu Zverev v piatom geme, no nepremenil ho. Tsitsipas sa potom ujal vedenia 4:3, v ďalšej hre vzal súperovi podanie a napokon premenil aj prvý setbal - 6:3.

V druhom sete mal už grécky tenista jasne na vrch. V prvom a piatom geme brejkol Zvereva, ktorý mu už v závere nekládol takmer žiadny odpor. Tsitsipas si tak vylepšil bilanciu vzájomných zápasov, keď vedie už 4:1.

„Bol som prekvapený, ako dobre som dnes hral, všetko som robil správne a vychádzalo mi to. Jednoducho som sa snažil hrať svoju hru. Opäť som v tom nebol sám, ale prišlo ma podporiť množstvo ľudí, ktorí mi pomohli k výhre," povedal Tsitsipas.