Tímea Gurová

Dnes o 10:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Kelsey Grammer prezradil fantastickú správu! Seriálový Frasier sa po rokoch vráti na obrazovky

Frasier sa po 15 rokoch vráti na televízne obrazovky. Vypočuli tak hlasy fanúšikov z celého sveta, ktorí volali po návrate.

Herec Kelsey Grammer po prvý raz potvrdil, že seriálu Frasier nie je koniec. Po 15 rokoch plánujú natáčanie ďalšej série. — Foto: Youtube: Graham Bensinger

CHICAGO 16. novembra - Jeden z najúspešnejších seriálov všetkých čias sa na budúci rok zrejme dočká svojho pokračovania. Kelsey Grammer, hlavná postava sitkomu Frasier, v jednom z televíznych rozhovorov pred pár dňami prezradil, že sa seriál vráti na obrazovky aj s pôvodným obsadením.

„Uvidíme, ako na to ľudia zareagujú, pretože dej nebude na tom istom mieste, už to nebude Seattle, už to nebude presne ten istý Frasier. Dúfam, že to bude niečo, čo si ľudia radi pozrú,“ povedal Kelsey Grammer v televíznej šou Grahama Bensingera.

„Som doktor Frasier Crane, počúvam vás,“ sledovali diváci po celom svete 11 rokov. Rádiový psychiater a jeho rodina si získali nielen srdcia divákov, ale aj kritikov. Seriál získal 112 nominácií a 37 víťazstiev v EMMY – druhý najvyšší počet zo všetkých seriálov v histórii. Viac cien zatiaľ nazbieral Game of Thrones.

O jeho návrate sa diskutovalo dlho a fanúšikovia sa konečne dočkali pozitívnych správ.

„Na jednej strane to bude opäť o hľadaní lásky, myslím si, že o to vždy Frasierovi pôjde a o vzťahu s jeho synom,“ naznačil predstaviteľ Frasiera Cranea.

Natáčanie sa má uskutočniť na jar budúceho roka, pričom k divákom by sa mohol dostať už v lete. Stále však nie je jasné, ktorá spoločnosť za to bude ochotná zaplatiť.