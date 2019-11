TASR

Dnes o 16:14 čítanie na minútu 0 zdieľaní Vo FNsP v Žiline úspešne implantovali umelú náhradu koreňového kĺbu palca

TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Erika Ďurčová

Žilina 13. novembra (TASR) – Tím oddelenia úrazovej chirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) Žilina prvýkrát úspešne implantoval umelú náhradu koreňového kĺbu palca. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.

„Pacienti s degeneratívnym ochorením koreňového kĺbu palca, odborne nazývaným rizartróza, pociťujú výrazné bolesti, obmedzenie hybnosti a v najťažších štádiách dokonca až deformáciu a zmenu konfigurácie celého palca. Vznik ochorenia môže byť často podmienený úrazom z minulosti," vysvetlila Záteková.

Podľa primára oddelenia úrazovej chirurgie FNsP Žilina Juraja Kaciana operáciu si vyžadujú stavy, ktoré sa zhoršia do druhého až tretieho stupňa závažnosti. „Najprv začíname konzervatívnou liečbou, pokiaľ sa však stav nezlepšuje a naopak, objavujú sa väčšie problémy, dochádza k značnému obmedzeniu funkcie palca, a teda aj celej ruky. V takom prípade je nutné pristúpiť k operačnému zákroku. Naše oddelenie sa dlhodobo zameriava na starostlivosť o pacientov s úrazmi ruky a poúrazovými následkami, preto bolo naším cieľom zaviesť do portfólia výkonov aj tento druh liečby. Som rád, že sa to vďaka kolegom z oddelenia podarilo a pacientom dokážeme pomôcť i takýmto spôsobom," podotkol Kacian.

Lekárka žilinskej úrazovej chirurgie a operatérka pri zákroku Daniela Pomajbová uviedla, že implantát koreňového kĺbu palca pozostáva z troch častí rôznych veľkostí, ktoré lekár kombinuje individuálne vždy podľa pacienta. „Pre ľudí, ktorí nepracujú ťažko manuálne a majú vyšší vek, je vhodným riešením implantácia totálnej náhrady koreňového kĺbu palca, ktorú sme aj v tomto prípade úspešne zrealizovali," doplnila Pomajbová.

„Protéza je vyrobená z titánu potiahnutého hydroxyapatitovou vrstvou, vďaka ktorej dôjde k lepšiemu a pevnejšiemu prihojeniu. Po operácii čaká pacienta niekoľkotýždňová fixácia v ortéze a následne postupné rehabilitácie. Bežná záťaž je možná po troch mesiacoch," dodala hovorkyňa nemocnice.