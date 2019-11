Ľubomíra Somodiová

Dnes o 20:49 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Tvar vašich nechtov o vás prezradí viac, ako by ste si mysleli

Dlhé, krátke, oválne, hranaté aj také môžu byť nechty. Ak chcete vedieť čosi viac o tom, aký ste človek alebo, aké charakterové črty má váš partner, stačí, ak si lepšie posvietite na jeho nechty.

Tvar vašich nechtov o vás veľa napovie. — Foto: Pexels

BRATISLAVA 13. novembra - Možno vám nechty slúžia len na škrabkanie, no ich tvar môže údajne podľa portálu The Epoch Times o vašej osobnosti prezradiť aj viac. Zistite sami a posúďte, či to naozaj platí.

Dlhé nechty

Inteligencia. Foto: NTD.TV

Dlhé a obdĺžnikové nechty môžu znamenať, že ste osoba, ktorá rada trávi čas v spoločnosti. Oplývate veľkou dávkou inteligencie, bystrosti a humoru. S veľkou chuťou sa učíte nové veci, spoznávate nových ľudí a získavate nové skúsenosti.

Pokiaľ ide o vašu prácu, ste veľmi opatrný. Riadite sa heslom „Dvakrát merať, raz strihať!“ Sústredíte sa na detaily a ste ochotný tvrdo pracovať.

Široké nechty

Pozorovateľ. Foto: NTD.TV

Ak máte široké nechty, znamená to, že vaša myseľ je ostrá a ste vynikajúci pozorovateľ. Predtým, než niečo poviete, svoje slová vždy dôsledne zvážite. Ste dobrý v odhadovaní charakterov. Vďaka vašej prezieravosti a pozorovacím schopnostiam ste to práve vy, od koho si priatelia často pýtajú radu.

Radšej vytvárate veci, ktoré fungujú vynikajúco, ako tie, čo len dobre vyzerajú.

Krátke a široké nechty

Kreatívec. Foto: NTD.TV



Vaša sila charakteru sa prejavuje aj tým, že sa nebojíte čeliť veľkým výzvam. Niekedy sa môže zdať, že ste tvrdohlavý.

Pravouhlé a štvorcové nechty

Realista. Foto: NTD.TV

Ak máte štvorcové nechty ste organizovaný a systematický pracant. Váš prístup je extrémne realistický. Ste rodený líder a nikdy sa nevyhýbate zodpovednosti. Ľudia vám dôverujú.

Svoju prácu sa snažíte odviesť dôkladne. Na povrchu sa javíte ako nudný človek, ktorý stále premýšľa o práci, ale pod povrchom ste naozaj zábavný človek.

Trojuholníkové nechty

Vášeň. Foto: NTD.TV

Trojuholníkový tvar nechtov nie je veľmi častý. Ak máte spomínaný tvar, znamená to, že vždy viete, čo chcete. Vo vašich plánoch máte jasno. Ak niečo chcete, idete si za tým. Ste vášnivý a tvrdohlavý.

Nerozumiete ľuďom, ktorí pracujú do úmoru. Vaše motto je: „Pracujte s rozumom“ . Najprv si v hlave všetko dobre rozmyslíte, než by ste mali ísť do projektu, ktorým by ste zbytočne strácali čas a energiu.

Oválne nechty

Citlivá duša. Foto: NTD.TV

Patríte ku kreatívnym ľuďom s nežnou a milujúcou dušou. Ste veľmi citlivý a viete sa nadchnúť pre krásu vo svojom okolí.

V časoch nepriazne osudu ostávate pokojný, tým k sebe priťahujete ľudí, ktorých viete rýchlo upokojiť.

Aj keď sa často zapojíte do veľkého množstva projektov, nevadí vám to. Je to presne to, čo chcete. Do práce dávate svoje srdce. Radi ste zaneprázdnený, najmä keď to znamená, že môžete osloviť ľudí. Ste vášnivým milencom a milujete celým svojím srdcom.

Unikátne nechty

Originalita. Foto: NTD.TV

Unikátne nechty, alebo keď je každý z nich iný, predznamenáva, že máte veľmi špecifický životný štýl, ktorý sa odráža vo všetkých aspektoch vášho života. Od hudby ktorú počúvate, štýlu oblečenia, jedla, ktoré jete a podobne. Radi si robíte veci po svojom a vyhýbate sa konvenciám.



Život je pre vás tvrdá práca, ale tiež sa musíte zabávať. Vďaka tomu budete vždy šťastný.