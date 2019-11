Ľubomíra Somodiová

Veterinár má v ambulancii psíka, ktorý utešuje choré a vystrašené zvieratá počas vyšetrenia

V tých najťažších chvíľach sa vždy zíde podpora. V jednej z veterinárnych ambulancií má netradičnú podobu. Zvieracím pacientom pomáhajú špeciálni štvornohí asistenti.

BRATISLAVA 13. novembra – Zvieratá vycítia, keď nie sme vo svojej koži a veľmi rýchlo nás vedia naladiť na pozitívnejšiu vlnu. Neutešujú len ľudí, ale niekedy sa povzbudia aj sami medzi sebou.

V jednej z veterinárnych kliník žije niekoľko psov a mačiek, ktoré sa v nej môžu voľne pohybovať. Majú totiž veľmi špeciálnu úlohu - utešujú a dodávajú odvahu všetkým zvieracím pacientom, ktorí sa zdajú byť vystrašení. Fotografia z veterinárnej ambulancie sa objavila na sociálnej sieti Reddit a okamžite sa stala virálnou. Niet sa čo čudovať, pretože zobrazuje niečo krásne.

Foto: Reddit

Aj zvieratá môžu pomáhať pri liečbe

Jeden zo psíkov „utešovateľov“, ktorý asistuje tamojšiemu veterinárovi, bol odfotografovaný priamo pri práci. Bol to veľmi milý okamih. Dodával odvahu vystrašenému psíkovi, ktorý bol na infúzii. Chorý labrador ležal na malej veterinárnej posteli. Psí asistent si k nemu priložil hlavu a utešoval ho nežnými dotykmi.

Zatiaľ sa síce nepodarilo zistiť, odkiaľ fotografia pochádza, no to na nej aj tak nie je dôležité. Dôležitá je krásna súdržnosť, ktorú spolu zvieratá cítia a že psy naozaj stoja nielen pri svojom pánovi, ale aj pri sebe vo chvíľach, keď to skutočne potrebujú.