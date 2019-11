Klaudia Fiolová

Psychologička: Nenaleťte na triky obchodníkov, pre toto nakupujeme veci v zľave, aj keď ich nepotrebujeme

Obchodníci presne vedia, kedy tento nákupný trik využiť a ako osloviť potenciálneho klienta. Zákazník mnohokrát kupuje produkty pod tlakom, lebo si myslí, že mu tovar niekto vyfúkne pred nosom.

BRATISLAVA 16. novembra - Nielen pred sviatočným obdobím, ale aj počas roka sa z času na čas objavujú v obchodoch rôzne zľavy na jednotlivé produkty. Pri slove „zľava“ spozornie každý človek, aj ten, ktorý možno ani nemal v pláne nakupovať. Obchodníci presne vedia, kedy tento nákupný trik využiť a ako osloviť potenciálneho klienta. Častokrát sa človek dostane aj do situácie, že hoci kúpil produkt v zľave, o pár týždňov sa ten istý produkt objaví na pultoch bez zľavy a cena je ešte nižšia.

Prečo sú zľavy počas Black Friday také obľúbené?

Už viac ako 60 rokov v USA existuje tzv. Black Friday, počas ktorého môžu ľudia nakupovať so zľavami až do 80 %. V zahraničí sa za takýmito obrovskými zľavami idú ľudia doslova potrhať. Niektorí sú ochotní čakať pred obchodmi aj niekoľko hodín, aby sa vôbec dostali dovnútra. Na Slovensku to je ale inak. Vo väčšine prípadov ide len o dobrý reklamný ťah. Portál Spotrebiteľský Test monitoruje vývoj cien a ešte v roku 2016 zistil, že pri akciách počas Black Friday sa vyskytlo viacero pokusov o zavádzanie zákazníka falošnými zľavami. „Tlakom k nákupu sme manipulovaní aj zobrazovaním počtu zostávajúcich zľavnených produktov napr. v e-shope. Zákazník vie, že na sklade je už iba posledných xy kusov a pod tlakom tejto informácie si tovar kúpi (čo ak mi to niekto vyfúkne pred nosom). Psychologický mechanizmus, ktorý beží na pozadí v psychike človeka je strach z potenciálnej straty. Potenciálna strata je samozrejme diskutabilná,“ vysvetľuje psychologička Naďa Michalková dôvod, prečo možno niekedy nakupujeme veci, ktoré ale v skutočnosti nepotrebujeme.

Zákazníci sa pri zľavách podvedome obávajú potenciálnej straty. Aj preto nakupujú v zľavách aj vtedy, keď danú vec vôbec nepotrebujú. Foto: Pexels

Každý si kúpi šaty za 20 eur, ktoré sú v 50 % zľave, no málokto by si ich kúpil, ak by to bola ich pôvodná cena

Problematikou zliav sa zaoberá aj profesor psychológie Dan Ariely a právnik Jeff Kreisler, ktorí rozoberajú nákupné správanie ľudí v ich spoločnej knihe. Vďaka jednému krátkemu príbehu poukazujú na to, ako ľudia nesprávne uvažujú o cenách. „Teta Susan nakupuje v tom istom obchode už odmalička. Jej najväčšou záľubou je nakupovať veci, keď sú práve v zľave. Po rokoch však nastúpil nový majiteľ, ktorý zrušil všetky umelo nafúknuté zľavy a namiesto toho ponúka férové ceny. Kvôli tomuto kroku stratil množstvo zákazníkov, medzi nimi aj Tetu Susan. Nikto z nich si neuvedomil, že zľavy v skutočnosti výhodné neboli. Keď sa obchodu ďalej nedarilo, riaditeľa vymenili a opäť sa objavili zľavy a ceny narástli o 60 %. Teta Susan zistila, že v jej milovanom obchode sú opäť zľavy až 20 % a do obchodu sa znova vrátila a nakúpila.“ Aj tento príbeh dokazuje, ako ľudia nesprávne vnímajú ceny, ktoré obchody prezentujú. Každý si kúpi radšej šaty za 20 €, keď sú v 50% zľave, ako keby si ich mal kúpiť za 20 € s tým, že je to ich pôvodná cena.

Šaty, ktoré sú v 50-percentnej zľave a stoja 20 eur si kúpia mnohí. No len málokto by si ich kúpil, ak by 20 eur bola ich pôvodná cena. Foto: Pexels

Pri zľavách často dochádza k neuváženým rozhodnutiam

Každý má rád zľavy, keďže už len to samotné slovo naznačuje, že nakúpime produkty výhodne a ušetríme. „Zľavy fungujú na viacerých princípoch, ale asi najdôležitejšími, ktoré nútia ľudí nakupovať, sú princíp naliehavosti, časovej tiesne a tlaku. Prakticky to znamená, že zľavy sú ponúkané iba na určité časové obdobie (napr. do konca víkendu, mesiaca), čím v nás vyvolávajú časovú tieseň (čo ak to budúci týždeň už nebude?),“ hovorí psychologička. Hlavným dôvodom k nákupu tovaru je podľa nej je práve to, že takéto zľavy vo vnímaní ľudí vyvolávajú časovú tieseň a strach z potenciálnej straty. Nikto nechce prísť o peniaze. Aj keď k tomu v konečnom dôsledku pravdepodobne tak či tak dôjde.

Je táto zľava naozaj zľavou? Môžete si to overiť

Český projekt s názvom Hlídač Shopů chce chrániť ľudí práve pred nepravdivými zľavami. „Nie je zľava ako zľava. Niekedy obchody umelo navyšujú ceny produktov, len kvôli tomu, aby konečná zľava vyzerala atraktívnejšie,“ uvádzajú zakladatelia projektu na ich webovej stránke. Vďaka nim si ale môžete sledovať vývoj ceny jednotlivých produktov a systém vám ukáže, či je vyhľadávaný produkt naozaj v zľave oproti pôvodnej cene. Aj keď to funguje najmä v Česku, Hlídači Shopů už začali monitorovať aj slovenský trh. Na ich stránke si môžete porovnať napríklad ceny v najväčšom internetovom obchode s počítačmi a elektronikou – v Alze.