Ľubomíra Somodiová

Najstarší manželský pár na svete má 211 rokov. Toto je ich recept na šťastné manželstvo

Hendersonovci sú manželmi už 80 rokov. Sú spolu v dobrom aj zlom a stále sa tešia dobrému zdraviu.

Zosobášili sa v roku 1939. — Foto: Facebook/Jason Free

LONGHORN 13. novembra - Ak sa spočíta vek týchto manželov z Texasu, je to ohromné číslo. Spolu majú 211 rokov. John Henderson a jeho partnerka Charlotte sa dokonca dostali do Guinessovej knihy rekordov ako najstarší žijúci manželský pár na svete. On má 106 rokov, ona 105.

Ich cesty sa spojili v roku 1934 počas štúdia na texaskej univerzite. Charlotte študovala učiteľstvo, John hral americký futbal. Dvojica sa vzala v roku 1939 počas Veľkej finančnej krízy, ktorá zasiahla celý svet. Bola to najdlhšia, najhlbšia a najrozsiahlejšia ekonomická kríza 20. storočia. Mladomanželia na svoju svadobnú cestu minuli len 7 dolárov na hotelovú izbu.

Obaja sú vo svojom vysokom veku vitálni. Foto: Facebook / Jason Free

Tešia sa dobrému zdraviu

Obaja majú pevné zdravie, pričom John cvičí každý deň. Pred desiatimi rokmi sa presťahovali do dedinky Longhorn. Žijú tam v komunite bývalých absolventov texaskej univerzity.

John hovorí, že receptom na šťastné manželstvo sú dve jednoduché veci: „Je potrebné žiť v umiernenosti a byť prívetivý k svojej polovičke,“ povedal pre Crafty Diply.