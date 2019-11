Denisa píše scenáre v Hollywoode. Úspešná Slovenka si našla prácu snov za veľkou mlákou

Klaudia Fiolová

Denisa si Los Angeles zamilovala. Má na konte niekoľko úspešných filmov a aj seriál Lost Girls, ktorý si diváci môžu pozrieť aj online.

Talentovaná Slovenka uspela v Hollywoode — Foto: Archív: Denisa Benkovičová

BRATISLAVA 13. novembra - Denisa Benkovičová, ktorá tvorí pod menom Deedee Benkovich, si plní sny v Hollywoode. Presťahovala sa tam najmä kvôli štúdiu, ale Los Angeles sa napokon stalo jej domovom. Má za sebou niekoľko úspešných filmov a v roku 2016 získala aj titul Najlepšia ženská režisérka na nezávislom festivale v tomto kalifornskom meste. Denisa nám porozprávala o tom, ako sa dievča zo Slovenska uplatnilo v raji pre filmových nadšencov.

Ako sa dievča zo Slovenska ocitne za veľkou mlákou a píše úspešné scenáre?

Rozhodne by som netvrdila, že to bol môj sen odmalička, alebo že som po tom vždy túžila. Môj cieľ stať sa scenáristkou prišiel, až keď som mala 20 rokov a študovala som masmediálnu komunikáciu v Nitre. Po skončení bakalárskeho štúdia som sa rozhodla odísť do Londýna.

Študovala si u nás alebo v zahraničí filmovú produkciu?

V Londýne som začala študovať filmovú tvorbu, čo zahŕňalo aj produkciu, ale aj scenár či kameru. Po ukončení školy v anglickej metropole som odišla študovať scenáristiku do Los Angeles na New York Film Academy, ktorá má sídlo v Burbanku, hneď vedľa štúdií Warner Brothers.

Ako sa ti podarilo uspieť v Los Angeles? Nie je tam veľká konkurencia?

Hovoriť o úspechu či neúspechu je len teoretické, konkurencia je všade, ale zároveň sú to ľudia, ktorí sú priateľskí a keď vedia, pomôžu niekedy viac ako zamestnávateľ. Nie je to jednoduché, ale nie je to ani nemožné. Po skončení školy som začala nastúpila na stáž pre malú produkčnú spoločnosť vo West Hollywoode, kde mi neskôr ponúkli spoluprácu ako producent a scenárista. Tu som narazila na menšiu prekážku, ktorou boli moje víza v Amerike, ktoré mi v tom čase dovoľovali robiť len filmovú produkciu, ale nie scenáre. Musela som sa preto prispôsobiť, ale v biznise som zostala.

Aké scenáre píšeš? Filmové alebo seriálové?

Osobne ma viac bavia seriály, ale mám viac skúseností s písaním scenárov filmov, či už krátkych alebo celovečerných. Na začiatku som sa viac sústredila na komédie a rodinné filmy, ale momentálne už mám aj scenár na horor či sci-fi. Netreba sa limitovať, ale mať jasný cieľ.

Akú produkciu už máš za sebou? Kde sme mohli vidieť tvoje filmy alebo seriály?

Moja tvorba bola na filmových festivaloch, či už v Londýne na Raindance Film Festival alebo v Amerike na North American Film Festivale, Los Angeles Independent Film Festivale a World Fest v Houstone. Seriál Lost Girls je momentálne na Amazon Prime, kde si ho môže pozrieť aj verejnosť.

S akými slávnymi tvárami si sa už stretla, resp. spolupracovala?

Stretla som veľa veľkých mien ako napríklad Leonardo DiCaprio alebo Jessica Alba, keďže však nepracujem na veľkých štúdiovkách, ale väčšinou mimo natáčania, tak hercov stretávam veľmi málo. Jedine na kastingoch.

Získala si už aj ocenenia za tvoju tvorbu?

Filmy, na ktorých som pracovala, majú niekoľko ocenení, či už Lost Girls, One Heart alebo Aero. Môj najväčší úspech je ocenenie na Los Angeles Independent Film Festival Awards, kde som v roku 2016 získala titul Best Woman Filmmaker.

Veľa ľudí nazýva Los Angeles ako mesto snov. Vnímaš to tak aj ty?

Myslím si, že sny sa dajú plniť hocikde, vždy treba niekde začať. V L.A. je super počasie a keď má človek slnko 360 dní do roka (5 dni vie byt zamračené), tak sa mu lepšie pracuje. A celkovo je pozitívnejšie naladený. Čo sa scenáru týka, najradšej píšem v noci. Často mi píšu mladí ľudia zo Slovenska, čo majú sen, ale nie sú si istí, či ho aj dosiahnu. Ja im vždy odpovedám rovnako: keď to naozaj chceš, všetko sa dá, len sa netreba vzdávať, lebo aj neúspech je progres k úspechu.

Na čom práve pracuješ?

Momentálne pracujem na celovečernom rodinnom filme Amy and Angel. Tento scenár som napísala asi pred štyrmi rokmi a až teraz sme sa k nemu dostali v produkcii. Človek musí byť často veľmi trpezlivý.

Aké máš ciele, resp. sny do budúcna, ktoré by si chcela dosiahnuť?

Čím je človek starší, tým sa jeho ciele menia. Ja sa teraz viac sústredím na osobný život a popritom pracujem na filmových projektoch, ktoré ma bavia. Filmový biznis vie byť dosť stresujúci a človek niekedy potrebuje pauzu. Ale rozhodne by som v budúcnosti chcela mat svoj vlastný seriál, avšak dovtedy mám ešte zopár celovečerných filmov, ktoré by som chcela dotiahnuť do úspešného konca.