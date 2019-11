Klaudia Fiolová

Dnes o 09:10 čítanie na minútu 0 zdieľaní Najsexi mužom planéty za rok 2019 je tento charizmatický spevák

Časopis people už 34-krát odovzdal tento vzácny titul. Ako prvý ho získal ešte v roku 1985, Mel Gibson.

LOS ANGELES 13. novembra - Americký časopis People každý rok vyhlasuje najsexi muža planéty. Minulý rok sa ním stal herec britský herec, Idris Elba. Za rok 2019 získava tento prestížny titul talentovaný spevák, John Legend. Veľa ľudí ho nazýva aj najmilším chlapom v Hollywoode. Držiteľ hudobných cien ako Grammy, Emmy a Oscar je milujúcim manželom a otcom 2 detí, 3-ročnej dcéry Luny a 18-mesačného syna Milesa.

John aj napriek skvelej kariére a sláve zostáva stále nohami na zemi

Spevák sa stal porotcom obľúbenej súťaže Voice, kde sa prvýkrát dozvedel o tom, že získal titul najsexi muža planéty. „Som poctený, ale na druhej strane mám aj trošku obavy, lebo je to veľká zodpovednosť. Každý bude teraz rozoberať, či som dostatočne sexi a či si naozaj zaslúžim tento titul," prezradil spevák pre časopis People. John je 34. mužom, ktorý získal tento titul. Mel Gibson ako prvý tískal titul najsexi muža planéty ešte v roku 1985.

Najväčším fanúšikom speváka je jeho matka

John začal študovať na univerzite v Pennsylvánii ako 16-ročný. Jeho mamina bola tá, ktorá ho vždy podporovala a dodnes je práve ona jeho najväčším fanúšikom. „Kedykoľvek sa naskytne príležitosť, aby som spieval v kostole, moja mamina je prvá, ktorá navrhne, že by som tam mal vystúpiť,“ povedal John. Jeho otec je robotníkom v továrni a práve on naučil speváka, aby zostal vždy pokorný a vďačný za všetko, čo má. „Moji rodičia mi vždy hovorili, že ak uspejem v živote, musím zostať pokorný. Je to dobrý spôsob, ako žiť život, a zaobchádzam s ostatnými ľuďmi tak, ako chcem, aby sa oni správali ku mne,“ hovorí spevák, ktorého najviac preslávili hity ako All of me, Love me now a Made to love.

— Foto: Instagram@johnlegend

— Foto: Instagram@johnlegend

— Foto: Instagram@johnlegend