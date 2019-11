TASR

Rošády v hokejovej Sparte. Ďaloga končí, Jurčina ostáva do konca sezóny

Tridsaťšesťročný Jurčina bol pôvodne v Sparte iba na skúšobný kontrakt a vedenie klubu svojou hrou presvedčil.

Na snímke obranca Marek Ďaloga — Foto: TASR/Martin Palkovič

Praha 12. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Marek Ďaloga ukončil svoje pôsobenie v Sparte Praha. Český extraligista mu údajne predostrel nadštandardnú ponuku, no Ďaloga sa ju rozhodol nevyužiť. So Spartou sa ale na zmluve do konca sezóny dohodol ďalší slovenský obranca Milan Jurčina.

„Mali sme veľký záujem o to, aby Marek v Sparte pokračoval, dostal od nás v rámci extraligy nadštandardnú ponuku. Bohužiaľ, spolu so svojím agentom sa ju rozhodol nevyužiť. Ďalovi ďakujeme za výpomoc na štarte sezóny, odviedol tu kus výbornej práce, a prajeme mu veľa šťastia. Veríme, že sa naše cesty v budúcnosti ešte pretnú," povedal pre klubový web športový riaditeľ Sparty Petr Ton.

Tridsaťšesťročný Jurčina bol pôvodne v Sparte iba na skúšobný kontrakt a vedenie klubu svojou hrou presvedčil. „Počas skúšky preukázal naplno svoje kvality. Spolu s trénermi sme z neho nadšení a sme veľmi radi, že sme sa dohodli. Naše obranné rady pozdvihol svojim dôrazom, mladší hráči sa od neho môžu veľa vecí naučiť," dodal Ton.