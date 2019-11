TASR

Turnaj majstrov: Polášek s Dodigom aj druhý zápas prehrali v supertajbrejku

Ich šance na postup do semifinále sa výrazne znížili.

Chorvátsko-slovenský deblový pár Ivan Dodig (vľavo) a Filip Polášek (vpravo) — Foto: TASR/AP

Londýn 12. novembra (TASR) - Slovenský tenista Filip Polášek neuspel ani v druhom zápase na deblovom turnaji majstrov v Londýne. Spoločne s Chorvátom Ivanom Dodigom prehrali v skupine Jonasa Björkmana so štvrtým nasadeným americko-anglickým párom Rajeev Ram, Joe Salisbury 6:3, 3:6, 6:10.

Ich šance na postup do semifinále sa výrazne znížili. Definitívne môžu zhasnúť už v utorok večer, ak juhoafricko-novozélandský tandem Raven Klaasen, Michael Venus zdolá poľsko-brazílsku dvojicu Lukasz Kubot, Marcelo Melo.

Polášek s Dodigom v úvodnom dueli v O2 aréne podľahli Kubotovi s Melom a ak chceli reálne pomýšľať na semifinále, proti Ramovi so Salisburym potrebovali zvíťaziť. Začiatok im vyšiel výborne, keď vo štvrtom geme po víťaznom returne Dodiga presne na základnú čiaru prelomili podanie Salisburyho a po potvrdení brejku si vybudovali náskok 4:1.

Za stavu 5:3 prehrávali pri podaní Dodiga 0:40, no odvrátili všetky štyri brejkbaly a prvý set získali vo svoj prospech. Pri zhode si Chorvát zobral challenge a Jastrabie oko ukázalo, že jeho prvé podanie sa dotklo čiary. Frustrovaný Ram, ktorý následne zahral loptičku do siete, sa u empajrového rozhodcu dožadoval opakovania výmeny, no neuspel.

V druhom dejstve sa Ram so Salisburym zlepšili na returne, za stavu 3:2 pri podaní Dodiga slovensko-chorvátsku dvojicu brejkli a vynútili si supetajbrejk. V ňom rozhodla výmena za stavu 6:5 v prospech Rama a Salisburyho, v ktorej si Dodig s Poláškom nerozumeli na sieti. Americko-britský pár odplatil súperom prehru z turnaja série Masters 1000 v Paríži a vyrovnal vzájomnú bilanciu na 1:1.

Polášek po druhej prehre na Masters neskrýval sklamanie. „Začiatok zápasu nám vyšiel výborne, hladko sme si vyhrávali svoje servisy až na ten posledný. V druhom dejstve sme na returne nevyužili vedenie 30:0 a Ivan si potom prehral podanie z 0:40, tak to už v tenise chodí. V supertajbrejku boli súperi odvážnejší ako v prvom vzájomnom dueli v Paríži a získali ho vo svoj prospech. Večer budeme držať palce Kubotovi s Melom. Bez ohľadu na výsledok ich zápasu však do štvrtkového súboja pôjdeme s cieľom zvíťaziť. Ide aj o peniaze, pre ktoré hráme. V hľadisku bola dnes opäť super atmosféra. Je fajn, že na tenis chodí veľa ľudí. Každého hráča baví, keď môže nastúpiť pred plným hľadiskom," povedal pre TASR tohtoročný wimbledonský semifinalista.

Štvorhra, skupina Jonasa Björkmana: Rajeev Ram, Joe Salisbury (4-USA/V. Brit.) - Ivan Dodig, Filip POLÁŠEK (8-Chor./SR) 3:6, 6:3, 10:6