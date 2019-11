TASR

Súťaž Keď európska vlajka pomáhala vyhrala snímka námestia v Novej Bystrici

Výsledky súťaže vyhlásili v pondelok (11. 11.) počas otvorenia výstavy na Radnici mesta Žilina.

Víťazka súťaže Natália Balačinová — Foto: Facebook/Europe Direct Žilina

Žilina 12. novembra (TASR) – Víťazkou fotosúťaže Keď európska vlajka pomáhala, ktorú vyhlásilo Informačné centrum Europe Direct (ICED) Žilina, sa stala Natália Balačinová s fotografiou námestia v Novej Bystrici.

Na druhom mieste skončil Dávid Pikla s fotografiou rozhľadne Medzi nebom a zemou a tretie miesto patrí Darine Mikušovej s fotografiou Zábava pred tunelom. Výsledky súťaže vyhlásili v pondelok (11. 11.) počas otvorenia výstavy na Radnici mesta Žilina.

Podľa manažérky ICED Aleny Mičicovej sa do súťaže zapojilo 25 autorov so 120 fotografiami. „Chceli sme fotograficky zachytiť projekty, ktoré sa na území Žilinského kraja realizovali z európskych projektov. Boli sme radi, že ľudia na to zareagovali a naplnil sa náš cieľ. Aby ľudia vnímali, koľko dobrých vecí sa vďaka európskym zdrojom u nás podarilo realizovať," povedala Mičicová.

Doplnila, že zo všetkých súťažných fotografií vybrala porota pod vedením umeleckého fotografa Vlada Baču 10 najlepších, za ktoré mohli ľudia hlasovať prostredníctvom sociálnej siete a webovej stránky ICED Žilina.

„Celkovo odovzdali 1161 platných hlasov, ktoré rozhodli o konečnom poradí," uviedla manažérka ICED, ktoré sídli v Univerzitnej knižnici Žilinskej univerzity v Žiline. Výstava fotografií zo súťaže Keď európska vlajka pomáhala je v priestoroch žilinskej radnice prístupná do 25. novembra 2019.