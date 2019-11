Ľubomíra Somodiová

Dnes o 10:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Tridsať rokov si vedci mysleli, že myší jeleň vyhynul. Teraz ho opäť našli

Fotopasca bola na správnom mieste! Prvýkrát v histórii zaznamenala najmenšieho párnokopytníka na svete pripomínajúceho kríženca jeleňa a myši.

Myš či jeleň? — Foto: Southern Institute of Ecology/Global Wildlife Conservation/Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research/NCNP

VIETANM 12. novembra - Dlhých tridsať rokov si vedci mysleli, že vyhynul. Mýlili sa. Tragulus versicolor - myší jeleň sa skrýval v hustých lesoch v Annamskom pohorí na pomedzí juho-azíjskych štátov Vietnamu a Laosu.

Dôvodom vyhynutia prazvláštneho živočícha mal byť nadmerný lov. Prvýkrát bol objavený v roku 1910. Okamžite sa stal vyhľadávanou poľovníckou trofejou. Poslednýkrát ho videli v roku 1990.

Miestni obyvatelia verili, že žije

Po tom, čo obyvatelia žijúci blízko Annamského pohoria tvrdili, že zazreli zviera so strieborným chrbtom, skupina vedcov z Global Wildlife Coservation, Southern Insitute of Ecology a Leibniz Institute for ZOO and Wildlife Research sa a rozhodla slová tamojších obyvateľov preveriť. V priľahlých lesoch strávili päť mesiacov. Pomohli si inštaláciou piatich fotopascí. Ich snaha sa vyplatila. Podarilo sa im nahrať skupinu stratených živočíchov. Svoj objav publikovali vo vedeckom časopise Nature Ecology & Evolution.

Zviera bolo umiestnené na zozname 25 najhľadanejších stratených druhov organizácie Global Wildlife Conservation — Foto: Southern Institute of Ecology/Global Wildlife Conservation/Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research/NCNP

Snažia sa, aby ho znova nestratili

Vedci v súčasnosti pripravujú rozsiahly prieskum oblasti, aby určili, ako je populácia Tragulus versicolora veľká a stabilná. „Tento živočích dlho existoval iba v našich predstavách,“ uviedol vo vyhlásení An Nguyen, vedecký pracovník v oblasti ochrany prírody a vedúci expedičného tímu. „Zistenie, že je stále nažive, je prvým krokom k tomu, aby sme sa uistili, že sa znova nestratí. Teraz by sme sa mali rýchlo posunúť v snahách, ako ho ochrániť,“ doplnil.