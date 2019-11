TASR

Turnaj majstrov: Nadal nestačil na Zvereva, Tsitsipas prvýkrát v kariére porazil Medvedeva

Nemecký tenista Alexander Zverev úspešne vykročil za obhajobou titulu na turnaji majstrov v Londýne.

Radosť Alexandra Zvereva — Foto: TASR/AP

Londýn 11. novembra (TASR) - Nemecký tenista Alexander Zverev úspešne vykročil za obhajobou titulu na turnaji majstrov v Londýne. V pondelkovom zápase skupiny Andreho Agassiho zdolal najvyššie nasadeného Rafaela Nadala zo Španielska 6:2, 6:4. V ďalšom zápase skupiny Grék Stefanos Tsitsipas ako šiesty nasadený zvíťazil nad štvorkou podujatia Daniilom Medvedevom z Ruska 7:6 (5), 6:4.

Nadal nepricestoval na svoj deviaty finálový turnaj v kariére v stopercentnom zdravotnom stave, keď ho trápili problémy s brušným svalstvom. V prvom sete vzdoroval iba v úvodnom geme, potom začal mať prevahu súper, čo vyvrcholilo dvoma stratenými podaniami Španiela za sebou.

Na zdravotný stav sa Nadal nechcel vyhovoriť

Ani úvod druhého setu nevyšiel Nadalovi podľa predstáv, prišiel hneď o prvý servis. To sa napokon ukázalo ako rozhodujúce, Nemec mal na dosah aj ďalší brejk v piatom geme, ale Španiel ho odvrátil. Naopak, Zverev si svoj servis postrážil, nedopustil drámu a doviedol duel do víťazného konca. Nadala zdolal vôbec prvýkrát v kariére v šiestom vzájomnom súboji.

„Veľa to pre mňa znamená, že tu môžem opäť stáť po tom, ako som tu vlani vyhral moju najvýznamnejšiu trofej. Veľmi som sa na tento zápas tešil a ďakujem všetkým, ktorí prišli a utvorili fantastickú atmosféru. Práve atmosféra je dôvod, prečo sa sem všetci tešíme," citoval 22-ročného Zvereva oficiálny web ATP.

Nadal sa napriek hladkej prehre na zdravotný stav nevyhováral: „Bolesť v oblasti brucha som vôbec necítil. Fyzický stav teda nemôže byť žiadnym ospravedlnením. Jediným ospravedlnením je, že som dnes nebol na dvorci dosť dobrý. Nestačilo to. Ak chcem uspieť, o dva dni budem musieť hrať oveľa lepšie."

Prvá výhra Tsitsipasa nad Medvedevom

Tsitsipas zvíťazil nad Medvedevom po prvý raz v kariére a skorigoval ich vzájomnú bilanciu na 1:5. Zápas dvoch debutantov na turnaji mal vyrovnaný priebeh, obaja si držali servis, hoci Rus musel v druhom geme odvrátiť brejkbal. Ani jeden zo súperov nespravil chybu a prvé dejstvo dospelo do tajbejku. Rozhodujúci moment prišiel v jedenástej hre, keď Medvedev prišiel o svoje tretie podanie a Grék využil hneď prvý setbal.

Druhý set sa začal ako cez "kopirák", Medvedev ťažil z dobrého podania, z úvodných troch stratil iba dva fiftíny. Do problémov sa dostal v siedmej hre, v ktorej Tsitsipas dosiahol dva brejkbaly, ale nedokázal ich využiť. Podarilo sa mu to však hneď na ďalší pokus, keď síce prehrával 30:40, no napokon sa dostal do vedenia 5:4. V poslednom geme si udržal stopercentné podanie a premenil hneď prvý mečbal.

„Keď som v roku 2010 prvýkrát sledoval tento turnaj v televízii, sníval som, že si tu raz zahrám. Prešiel som dlhú cestu, kým som sa sem dostal a som naozaj vďačný všetkým ľuďom, vďaka ktorým sa mi to podarilo. Je to jedno z mojich najdôležitejších víťazstiev a pre mňa veľká vzpruha, ukázalo mi to, že treba bojovať a veriť," povedal 21-ročný Tsitsipas, ktorý zdolal Medvedeva vôbec po prvý raz v kariére: „Nebolo jednoduché nastúpiť s vedomím, že som s ním päťkrát prehral, ale uzavrel som sám so sebou dohodu, že sa nevzdám a budem bojovať, až kým sa mi nepodarí vyhrať."