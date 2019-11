Klaudia Fiolová

Dnes o 11:20 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní V našej obľúbenej jaskyni sa budú môcť ľudia aj liečiť. K podzemnej plavbe pribudne ďalšia užitočná novinka

V najdlhšej jaskyni Slovenska sa bude využívať liečebná metóda, ktorá je zameraná na úspešné liečenie horných dýchacích ciest.

V jaskyni Domica sa budú môcť ľudia liečiť — Foto: TASR

DOMICA 12. novembra - Domica je najznámejšou a najdlhšou jaskyňou Národného parku Slovenský kras. Okrem vzácnych archeologických nálezov sa pýši aj početným druhovým zastúpením netopierov. V rámci jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu je zaradená do svetového prírodného dedičstva. Obľúbená Domica však pripravuje veľkú novinku. Jaskyňa bude po novom slúžiť aj na speleoterapiu, čo znamená, že sa ľudia budú môcť v jej priestoroch aj liečiť. Ide o slovensko-maďarský projekt, ktorý je realizovaný nielen v slovenskej jaskyni Domica pri Kečove, ale aj v maďarských jaskyniach Baradla a Béke.

Alergici budú môcť využiť prírodnú formu liečby priamo v jaskyni Domica

Projekt s názvom Rozvoj liečebného turizmu v jaskyniach svetového dedičstva Slovenského a Aggtelekského krasu umožní alergikom využiť prírodnú formu liečby priamo v jaskyni. Cieľom tohto projektu je aj zvýšenie návštevnosti okolia Domice i celého regiónu. „Hlavným cieľom projektu je to, aby sme vytvorili podmienky pre úspešné liečenie horných dýchacích ciest a speleoklimatické pobyty v jaskyniach Domica, Baradla a Béke,“ povedal pre Dobré noviny Ľudovít Gáál zo Štátnej ochrany prírody - Správy slovenských jaskýň.

Na speleoterapiu v regióne Gemer bola od roku 1968 využívaná neďaleká Gombasecká jaskyňa. Tá sa využívala na tieto účely len 10 rokov, pretože priestory na liečbu boli priamo na trase pre návštevníkov, čo spôsobovalo komplikácie. Táto metóda má mnoho blahodarných účinkov na horné dýchacie cesty. „Jaskyne podľa odborníkov obsahujú aerosól (drobné vodné kvapôčky s vysokým percentom vápnika a horčíka). Lieči prípadne zmierňuje chronické alebo alergické choroby dýchacích orgánov,“ uvádza Štáta ochrana prírody SR na ich oficiálnej stránke.

Priestory jaskyne budú slúžiť na speleoterapiu Foto: TASR

Na slovenskej strane sú práce už ukončené

V Domici sa organizátori projektu rozhodli dobudovať miestnosť, takzvanú Liečebňu. Maďari vybudujú jednu osobitnú sálu mimo návštevnej trasy v jaskyni Baradla a tiež v dvoch existujúcich miestnostiach v jaskyni Béke. „Na slovenskej strane sú práce ukončené (obnova fasády vstupnej budovy Domice, prístupová cesta, drevený objekt, elektrifikácia Liečebne, obnova panelov náučného chodníka Domica a vydanie sprievodcu po náučnom chodníku). V rámci predĺženia projektu do konca júna 2020 sa pripravuje obstarávanie na vybudovanie dvoch ďalších lokalít v blízkosti Liečebne; Kečovská vyvieračka a Kečovské škrapy,“ prezradil Ľudovít Gáál.

Projekt by mal byť podľa jeho slov ukončený koncom júna 2020, prvé liečenie sa očakáva až potom, mimo turistickej sezóny, keďže práve vtedy je vzduch v jaskyniach čistejší, pretože vychádza z jaskynných priestorov von. „V lete je opačná situácia, vzduch prúdi do jaskyne a už obsahuje určité percento peľov a pevných súčiastok. Kapacita pacientov na maďarskej strane bude 60 ľudí v jaskyni Béke, a ďalších 30 v Baradle. Na slovenskej strane dokážeme naraz liečiť 20 pacientov,“ uviedol jaskyniar.

Na maďarskej strane ešte prebiehajú stavebné práce

Na maďarskej strane jaskyne je ešte nutné pripraviť priestory tak, aby bolo všetko poriadku z technickej stránky. „Vybudovanie liečebných miestnosti v jaskyniach je náročný proces, ktorý môže trvať dlhé roky. Najprv je dôležitý prieskum a uvedenie skúšobnej prevádzky, kde budú môcť odborníci merať všetky potrebné ukazovatele. Prieskum bude prebiehať už koncom tohto roka a je plánovaný do začiatku nasledujúceho roka,“ povedal pre Dobré noviny Bacsó Zoltán, hovorca Aggtelekského krasu v Maďarsku. Súčasťou tohto prieskumu budú aj skúšobní pacienti, ktorí prídu do skúšobnej prevádzky dvakrát, a to v novembri 2019 a na jar 2020.