Dnes o 07:52 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní NHL: Pánik sa vrátil do zostavy Washingtonu, Carolina rozstrieľala Ottawu

Slovenský hokejista Richard Pánik sa po desaťzápasovej absencii vrátil do zostavy Washingtonu.

Joel Edmundson a Martin Nečas sa radujú z gólu — Foto: TASR/AP

New York 12. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Richard Pánik sa po desaťzápasovej absencii vrátil do zostavy Washingtonu, jeho tím ale prehral v zámorskej NHL doma s Arizonou 3:4 po nájazdoch.

Pánik absentoval od 16. októbra, keď sa v dueli s Torontom nešťastne zrazil so spoluhráčom Jonasom Siegenthalerom a zranil si rameno. Na ľad sa vrátil v zápase proti svojmu bývalému klubu, odohral 10:47 min a pripísal si plusový bod.

Pánik stále čaká na prvý bod

„Počas mojej absencie som mal čas popremýšľať, čo mám robiť lepšie, ako by som mal hrať, čo by som mal priniesť tímu. Teraz som konečne stopercentne fit a pripravený naskočiť opäť na rozbehnutý vlak. Je to pre mňa dobrá príležitosť začať odznova," povedal ešte pred zápasom Pánik, ktorý stále čaká na prvý bod v novom drese.

Washington zmazal trojgólové manko a vynútil si predĺženie a nájazdy, v nich sa ale presadili iba dvaja hráči z Arizony - Nick Schmaltz a Conor Garland. Capitals prehrali po šesťzápasovej sérii víťazstiev, natiahli však svoju bodovú šnúru na 12 duelov.

Oshie vyrovnával tesne pred koncom

V ich drese strelil dva góly ruský center Jevgenij Kuznecov. Jeho spoluhráč T.J. Oshie svojím gólom 76 sekúnd pred treťou sirénou vynútil pre Washington predĺženie, v ňom dokázal takisto rozvlniť sieť, ale gól mu rozhodcovia po videokonzultácii neuznali pre ofsajd.

„V prvých dvoch tretinách sme nehrali hokej, aký chceme predvádzať. Chalani si zaslúžia uznanie, ako to dokázali ustáť a zmeniť svoj výkon v tretej časti. Mali sme šťastie, že sme si z tohto zápasu odniesli bod," priznal kouč "Caps" Todd Reirden. Arizona sa vrátila na víťaznú cestu po minisérii troch prehier.

„Bol to taký nesúrodý zápas. Museli sme sa vyrovnať s mnohými nepriaznivými okolnosťami, čelili sme kvalitnému tímu, parádny duel odohral Kuznecov. Samozrejme, nie sme spokojní s tým, ako sme premárnili náskok 3:0, nie sme z toho šťastní, no táto výhra má určite svoju cenu," hodnotil zápas tréner "kojotov" Rick Tocchet.

Carolina rozstrieľala Ottawu

Carolina si doma poradila s Ottawou 8:2 a zastavila štvorzápasovú sériu prehier. Sebastian Aho dal dva góly a Joel Edmundson si pripísal gól a dve asistencie. Hurricanes vrátili súperovi sobotnú prehru 1:4.

„Potrebovali sme sa odraziť nahor a podať lepší výkon. V uplynulých stretnutiach sme nestrelili veľa gólov, takže bolo teraz dobré pre každého, že nadobudol takéto pozitívne pocity," povedal pre zámorské médiá autor piateho gólu "hurikánov" Dougie Hamilton.

Kanonádu domácich nevydržal brankár hostí Anders Nilsson, ktorý po štvrtom inkasovanom góle prenechal miesto medzi žŕdkami skúsenému Craigovi Andersonovi.