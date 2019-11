TASR

Dnes o 15:45 čítanie na minútu 0 zdieľaní Košovskí ochotníci oslavujú sto rokov činnosti, z Koša sa presunuli do Kanianky

V tomto roku si tak pripomínajú 100. výročie ochotníckeho divadla, ktoré sa medzičasom, pre poddolovanie obce presťahovalo aj s ochotníkmi do Kanianky.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Ján Siman

Koš/Kanianka 11. novembra (TASR) - Kamenný chodníček od Ferka Urbánka bol prvou divadelnou hrou, ktorú v roku 1919 naštudovali a hrali ochotníci z Koša (okres Prievidza). V tomto roku si tak pripomínajú 100. výročie ochotníckeho divadla, ktoré sa medzičasom, pre poddolovanie obce presťahovalo aj s ochotníkmi do Kanianky.

„V Koši sa od roku 1919 odohralo 126 divadelných hier a vystriedalo sa pri nich 24 režisérov. Kultúrny dom v Koši bol vždy zaplnený do poslednej stoličky a takisto aj teraz v Kanianke, pri Divadelnom súbore Stanislava Chrena je sála plná. Divadelníctvo v Koši malo vždy veľký úspech," uviedol Ján Gajdošík, ktorý sa venuje dokumentovaniu histórie súboru.

Do histórie súboru zasiahlo i presťahovanie viac ako 2500 obyvateľov pre poddolovanie Koša do Kanianky. „Divadelný život v Kanianke pokračuje ďalej. V Koši sa po roku 1989 nacvičili a odohrali dve-tri divadlá. Žiaľ, ostala tam z tej starej generácie len Františka Píšová. Založila folklórny súbor Lúčina, ktorý reprezentuje obec pri rôznych príležitostiach. Kultúra vždy bola a bude, či to bude v Kanianke alebo v Koši," ozrejmil Gajdošík.

„Je to veľmi milé, pretože sa tam stretávame ľudia rôzneho veku. Mladší i starší, niektorí naši členovia majú aj cez 80 rokov. Je to stretnutie, kde si zaspievame, zahráme, zasmejeme sa. Každý sa rád pripravuje na skúšky, aj si cvičíme pamäť," povedala jedna z ochotníčok Viera Kurbelová.

Za sto rokov činnosti sa medzi košovskými divadelníkmi podľa nej objavilo viacero osobností. „Mali sme Gustíka Hepnera, ktorý bol pán herec. Vyhral to všetko do detailov a veľa vecí urobil sám pre divadlo, aj kulisy. Bol človek, ktorý nám toho veľa dal. Osobností však bolo viac, veľa z nich je aj žijúcich," priblížila.

Storočnicu si košovskí ochotníci pripomínali počas celého roka, už v januári to bolo vydaním kalendára, organizovali besedy so školákmi, odhalili nástenné tabule s fotografiami z divadelných hier, v auguste sa zase folklórne skupiny Lúčina z Koša a Košovan z Kanianky predstavili na stretnutí rodákov s Košovskou svadbou. Vrcholom osláv bolo stretnutie divadelníkov v Kanianke koncom októbra.

„Máme úspešné divadelné dlhoročné divadelné súbory, ale naozaj, storočnica je asi ojedinelým javom v celom regióne. Po dlhé roky vnímame košovských divadelníkov ako veľkú oporu regionálnej kultúry. Aj v súčasnosti aktívnych nositeľov kultúry a divadiel veľmi ubúda. Ľudové divadlá zostali dve, jedno tu a jedno v Lazanoch," skonštatovala riaditeľka Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi Ľudmila Húsková.

V gescii tohto divadelného súboru a na základe jeho spolupráce s veľkým a významným nositeľom v rámci divadelného slova Stanislavom Chrenom podľa nej vznikol aj festival seniorského a ľudového divadla, ktorý má v Kanianke už sedemročnú tradíciu.