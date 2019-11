Ľubomíra Somodiová

Serena Williams prezradila, prečo obdivuje Meghan Markle. Nik nevedel, čo pre ňu vojvodkyňa urobila

Tenisová hviezda a vojvodkyňa zo Sussexu sú veľmi dobrými priateľkami. Serena v nedávnom rozhovore prezradila o ich vzťahu viaceré detaily.

Meghan a Serena sú najlepšie priateľky. — Foto: Instagram/serenawiliamsova, meghanmarkle_official

New York 11. novembra - Ak sa zdá, že priateľstvo Sereny Williamsovej a Meghan Marklovej je pevné ako skala, je to naozaj tak. Potvrdzujú to nedávne slová tenistky, ktoré adresovala svojej najlepšej kamarátke.

Serena Williamsová nechýbala na svadbe Princa Harryho a Meghan. Foto: Instagram/serenawilliams

Serena v rozhovore pre Access Hollywood opísala vojvodkyňu ako „skutočne najsilnejšiu a najmilšiu osobu, akú pozná“.

Priznala, že Megan obdivuje za to, že ju prišla podporiť na US Open aj napriek tomu, že jej syn Archie mal len štyri mesiace. „Do New Yorku letela s novorodencom, aby ma videla, ako hrám. Vzápätí s ním letela celú noc naspäť. Ja by som to pravdepodobne nespravila,“ povedala. „Je to len mala ukážka toho, akou je úžasnou osobou. Navyše je to len jedna z mnohých vecí, ktoré pre mňa robí,“ dodala.

Vojvodkyňa zo Sussexu Meghan (uprostred) sleduje zápas 2. kola ženskej dvojhry medzi Američankou Serenou Williamsovou a Slovinkou Kajou Juvanovou na tenisovom grandslame vo Wimbledone 4. júla 2019. Foto: TASR/AP/Tim Ireland

Slávna tenistka neskôr hovorila o tom, že manželka princa Harryho je presne ten typ priateľa, ktorému môžete zavolať kedykoľvek, a vždy si nájde na vás nájde čas. Podľa jej slov je Meghan priateľka, ktorú by chcel mať v čase krízy každý.

„Kedykoľvek jej píšem a volám, aj keď plačem, alebo som naštvaná- vždy je tu pre mňa. Nezáleží na tom, čím prechádza, ona si jednoducho nájde chvíľku. Je úžasná,“ vyjadrila svoje city.