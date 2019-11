Ján dokázal, že halušky nemusia byť len bryndzové. Za jeho experimentami sa idú ľudia potrhať

Klaudia Fiolová

Šikovný Slovák nahradil klasické bryndzové halušky originálnymi kombináciami. Podľa neho sú halušky naše slovenské cestoviny, s ktorými sa dá v kuchyni veľmi pestro pracovať, a preto nemusia byť iba zo zemiakov.

— Foto: Archív: Ján Székely

BRATISLAVA 11. novembra - Ján Székely si v Trnave otvoril vlastnú reštauráciu, kde ponúka halušky od výmyslu sveta. Jeho kombinácie zákazníci milujú, pričom sa neboja experimentovať s chuťami. Ako základ používa klasické múčne halušky, aké robili naše babky. Ich recept by nikdy nemenil.

Väčšina ľudí si dáva halušky s bryndzou a so slaninou. Vy však ponúkate halušky iným spôsobom. Akým?

Ponúkame, samozrejme, aj s bryndzou a so slaninou, alebo klasické strapačky, ale snažím sa ľuďom ukázať, že neexistujú iba tieto dva druhy. Ja halušky beriem ako naše slovenské cestoviny, na ktoré som veľmi hrdý a s ktorými sa dá v kuchyni veľmi pestro pracovať. Halušky nemusia byť iba zo zemiaku. Dajú sa vytvoriť z hocičoho a takisto sa môžu kombinovať s rôznymi prílohami a omáčkami. A presne o tom je Iná Haluška.

Čo vás viedlo k tomuto nápadu, resp. k vylepšeniu klasického jedla?

Veľa ľudí sa ma na toto pýta a vždy poviem spomienku na detstvo, keď mama alebo babka urobili paprikáš, k tomu obyčajné múčné halušky a tie keď ostali, tak na ďalší deň sme si ich urobili s vajíčkom alebo na sladko s grankom a maslom. Alebo s tým, čo sme zrovna mali po ruke. A takéto staré tradičné kombinácie mi dnes chýbajú. Keď človek dostane chuť na vajíčkové halušky, ktoré sú v Trnave dosť populárne, neostávalo mu nič iné, iba si ich urobiť doma, pretože vo svojom jedálničku to nikto nemal. Až doteraz.

Venovali ste sa aj v minulosti gastro biznisu?

Gastro biznisu nie. Mal som marketingovú firmu, ktorá ale nedopadla dobre, a potom som bol robotník v automobilke. Lenže to je presne o tom, či vás baví to, čo robíte. Pretože keď vás to nebaví a robíte to iba kvôli peniazom, pretože musíte zaplatiť hypotéku, tak do toho nikdy nedáte všetko a skôr či neskôr to skončí. Tak ako môj marketing. Naopak, varím už odmalička, baví ma skúšať nové veci a tvoriť vlastné recepty. Keď to ešte aj ostatným chutí, tak je to úžasný pocit, ktorý ma ženie vopred.

Aké halušky ponúkate?

Máme 5 druhov cesta – obyčajné, zemiakové, špaldové, špenátové a bezlepkové. Funguje to tak, že prídete, vyberiete si druh halušiek a k tomu kombinujete omáčky a celkovo, čo si dáte k tomu. V tomto má u nás zákazník voľnú ruku. Veľmi obľúbená je nivová omáčka alebo omáčka zo sušených rajčín, veľmi nezaostáva napríklad ani hubová omáčka. V ponuke máme aj také klasiky ako kapusta, bryndza, alebo už skôr spomínané vajíčko a granko. Ku všetkým sa dá pridať slaninka, cibuľa, paprika, klobáska, fazuľa alebo na vrch grilované kuracie mäsko.

Ktoré najviac chutia vám?

Musím sa priznať, že moje obľúbené patria do kategórie silne netradičné, kde si urobím na panvičke základ zo všetkých tých malých surovín, teda slaninka, cibuľa, paprika, klobáska a fazuľa, pridám do toho obyčajné halušky, trošku opečiem, pridám vajíčko, zamiešam a zjem s kyslou uhorkou a zapijem čapovaným Prazdrojom. To je proste topka.

Podľa čoho meníte suroviny? Testujete ich sám alebo máte nejaké tipy aj napr. od babky?

Priamo na recepty nemám tipy od nikoho až na jeden, a to je hubová omáčka. Tú robím podľa môjho kamaráta Lukáša, lebo on ju naozaj vie. Ale inak som si všetko skúšal a vylepšoval sám doma niekoľko mesiacov pred tým, ako sme otvorili. Samozrejme, na klasických zemiakových haluškách len málo niečo vylepšíte, tam by som skôr neexperimentoval, pretože keď to naše babky robili najlepšie, neostáva nám nič iné, len ich napodobniť.

Máte na Slovensku len jednu prevádzku?

Máme iba jednu. V Trnave na Halenárskej ulici č.6. Je to nový nápad a sme otvorení od 24.10, takže zatiaľ som ani nemal čas rozmýšľať nad nejakými ďalšími prevádzkami.

Máte s Iné halušky nejaké plány aj do budúcna?

Určite áno. Dnes je zákazník náročný, čo je dobre, takže mám v pláne inovovať. Stála ponuka ostane aj naďalej, ale už teraz môžem povedať, že od nového roka sa naši stravníci môžu tešiť na špeciály, ktoré sa budú v určitých intervaloch meniť. Keď ste mysleli skôr otvorenie novej prevádzky, tak na to je ešte veľmi skoro. Nechcem, aby to dopadlo tak, že bude po Slovensku 5 Iných Halušiek, a kvalitatívne pôjdu postupne dolu, pretože nebudem mať čas sa každej dostatočne venovať. Najprv musíme zastabilizovať kuchyňu v Trnave, a to trvá niekoľko mesiacov. Potom sa uvidí.