TASR

Dnes o 10:03 čítanie na minútu 0 zdieľaní Reprezentanti do 16 rokov zdolali lotyšskú 17-ku, na turnaji v Minsku skončili druhí

Mladí Slováci vyhrali v Minsku dva z troch zápasov. Získali skalpy o rok starších Bielorusov (4:3) a Lotyšov (3:0), nevyšiel im len sobotňajší zápas s ruskou šestnástkou (0:7).

Ilustračné foto — Foto: hockeyslovakia.sk

Minsk 10. novembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 16 rokov zakončili svoje účinkovanie na turnaji v Minsku víťazstvom 3:0 nad výberom Lotyšska do 17 rokov. Na podujatí tak obsadili so ziskom 6 bodov konečné druhé miesto.

Mladí Slováci vyhrali v Minsku dva z troch zápasov. Získali skalpy o rok starších Bielorusov (4:3) a Lotyšov (3:0), nevyšiel im len sobotňajší zápas s ruskou šestnástkou (0:7).

Turnaj o pohár prezidenta športových klubov /Minsk, zdroj: SZĽH/: SR "16" – Lotyšsko "17" 3:0 Poradie: 1. Rusko "16" 6 bodov (skóre 13:1), 2. Slovensko "16" 6 (7:10), 3. Bielorusko "17" 3 (5:5), 4. Lotyšsko "17" 0 (2:11)