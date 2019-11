TASR

Futbalisti Seattlu získali druhý titul v MLS, doma porazili Toronto

Radujúci sa hráči Seattlu — Foto: TASR/AP

Seattle 11. novembra (TASR) - Futbalisti Seattlu získali druhý titul v MLS v klubovej histórii. V nedeľňajšom domácom finále pred takmer 70.000 divákmi zdolali FC Toronto vďaka gólom v druhom polčase, víťazný zásah strelil v 76. minúte Španiel Victor Rodriguez.

Seattle nadviazal na prvenstvo z roku 2016, Toronto nepridalo druhú trofej po roku 2017. „Ťažko sa to opisuje slovami. Je to úžasný a pre mňa osobne neuveriteľný moment. Ide o veľký okamih v histórii klubu. Som hrdý na všetkých, je to výsledok celoročnej kolektívnej práce," citovala stredopoliara Jordana Morrisa oficiálna stránka súťaže.

MLS - finále: Seattle Sounders - FC Toronto 3:1 (0:0) Góly: 57. Leerdam, 76. Rodriguez, 90. Ruidiaz - 90.+3 Altidore, 69.274 divákov

