Bánovce nad Bebravou pripravujú výsadbu stromov

Do akcie pod názvom Dni stromov, ktorá sa bude konať 15. a 16. novembra, chce zapojiť i dobrovoľníkov z radov obyvateľov.

Ilustračná foto — Foto: TASR

Bánovce nad Bebravou 10. novembra (TASR) - Samospráva Bánoviec nad Bebravou pripravuje veľkú výsadbu zelene na území mesta. Do akcie pod názvom Dni stromov, ktorá sa bude konať 15. a 16. novembra, chce zapojiť i dobrovoľníkov z radov obyvateľov. Informovala o tom v tlačovej správe.

„Spolu bolo vybraných 13 lokalít, kde pribudne 50 kusov stromov a viac ako 200 kusov tují, z ktorých sa časť už vysadila v areáloch materských škôl Horné Ozorovce a Hollého. Ďalšie tuje vysadia dobrovoľníci v Horných Ozorovciach na cintoríne," spresnila bánovská radnica. Lokality mesto zvolilo tak, aby sa stromy nevysádzali v priamej blízkosti obytných domov, zároveň prihliadalo na prítomnosť inžinierskych sietí a na to, aby pozemky boli v jeho vlastníctve. „Keďže je v meste prebytok ihličnatých stromov, budú sa v tejto vlne sadiť len listnaté stromy, ktoré v lete zabezpečia tieň, ale nebudú tieniť v zimných mesiacoch," priblížila ďalej samospráva.

V meste pribudnú javory, duby či hraby. „Vzhľadom na neustály úbytok hmyzu, a najmä včiel, budú vysadené i lipy. Pre vtáky žijúce v meste to bude malá aleja z jarabiny, ktorej plody sú zdrojom ich potravy v zime. Viaceré druhy drevín sú vyšľachtené tak, aby rástli do dekoratívnej podoby, napríklad višňa alebo mliečny javor, ktoré nerastú do výšky, ale prirodzene tvoria okrúhlu korunu," doplnila radnica.

Do dobrovoľníckej akcie sa 15. novembra zapoja žiaci Gymnázia Janka Jesenského a strednej odbornej školy strojníckej, ktorí budú vysádzať stromy v mestskom parku ako náhradu za vyschnuté alebo vyrúbané dreviny. Za pomoci pracovníkov mestského úradu plánujú dobrovoľníci vysadiť šesť líp aj na Ulici Andreja Hlinku. O deň neskôr, 16. novembra, sa budú sadiť stromy pri novovybudovanom detskom ihrisku, okolo areálu škôl na Ulici Matice slovenskej, na uliciach Lúčna a Husitská nová, v areáloch ŠHOK-u či Základnej školy Gorazdova. Brigáda sa začne o 9.00 h. V každej lokalite bude pracovník mestského úradu, ktorý pomôže s inštruktážou a usmernením dobrovoľníkov.