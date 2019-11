TASR

Futbal: Barca späť na víťaznej vlne

Režisérom jasného triumfu 4:1 nad Celtou Vigo, v ktorej zostave nechýbal slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka, bol Lionel Messi.

Hráč Barcelony Paulinho (vľavo) a stredopoliar Celty Slovák Stanislav Lobotka — Foto: TASR/AP

Barcelona 10. novembra (TASR) - Po dvoch nevydarených zápasoch sa futbalisti FC Barcelony vrátili na víťaznú cestu. Režisérom jasného triumfu 4:1 nad Celtou Vigo, v ktorej zostave nechýbal slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka, bol Lionel Messi. Argentínsky útočník strelil tri góly zo štandardných situácií a Barcelona sa dostala na čelo tabuľky La Ligy. Tridsaťdvaročný kapitán Barcelony otvoril skóre v 23. minúte z pokutového kopu, ale potom mal "prsty" vo vyrovnávajúcom góle hostí. Po faule v blízkosti vlastnej šestnástky videl žltú kartu a Uruguajčan Lucas Olaza v 42. minúte jeho prehrešok potrestal. Ešte pred odchodom do šatní však rovnakou mincou odpovedal Messi a v nadstavenom čase prvého polčase nádhernou strelou z priameho kopu dostal domácich opäť do vedenia. Krátko po zmene strán zaúradovala Messiho ľavačka ešte raz, keď ponad múr zakrútil loptu do vinkla a v 48. minúte zvýšil na 3:1.

Messi zaznamenal 34. hetrik v španielskej lige, čím vyrovnal doterajší rekord bývalej opory Realu Madrid Cristiana Ronalda. Štvrtý gól pridal Sergio Busquets, Barcelona po ligovej prehre v Levante a domácej bezgólovej remíze so Slaviou Praha v Lige majstrov ukončila dvojzápasové čakanie na úspech. „Potrebovali sme toto víťazstvo. Pre tím ako Barcelona je dôležité rýchlo reagovať na slabšie zápasy," povedal tréner Ernesto Valverde podľa agentúry AP. Barcelona a Real Madrid majú zhodne po 25 bodov, o dva viac ako tretí Real Sociedad San Sebastian. Oba veľkokluby majú navyše zápas k dobru, pretože „El Clasico" preložili na december. Posledným hráčom, ktorý v La Lige zaznamenal hetrik zo štandardných situácií bol v roku 2012 práve Messi. V zápase s Espanyolom vtedy premenil dve penalty a ďalší gól dal z priameho kopu. „S Leom je možné všetko. Je to expert na priame kopy. Súperi si dávajú pozor, aby nefaulovali pred šestnástkou," dodal Valverde na adresu svojej najväčšej hviezdy. Messi strelil deväť gólov v posledných siedmich zápasoch vo všetkých súťažiach. S ôsmimi zásahmi je druhým najlepším strelcom za deväťgólovým Karimom Benzemom z Realu Madrid. Dobrou správou pre Barcelonu je aj návrat útočníka Luisa Suareza, ktorý prišiel z lavičky v 73. minúte po tom, ako absentoval pre zranenie lýtka.

Lobotka hral v drese Celty do 77. minúty. Debut na lavičke Galícijčanov absolvoval Oscar Garcia, ktorý minulý týždeň nahradil pri kormidle Frana Escribu. Celta v trinástich dueloch získala len 9 bodov a patrí jej priebežné 18. miesto, ktoré znamená vypadnutie do druhej ligy. „Messiho sa nedá ustrážiť. Bez neho by to bolo úplne iné," povedal tréner Garcia. Real Madrid vďaka skvelému prvému polčasu vyhral na ihrisku Eibaru 4:0. "Biely balet" udrel trikrát v priebehu 12 minút a po polhodine hry viedol 3:0. Dvakrát sa presadil francúzsky útočník Karim Benzema, ktorý má na konte 157 gólov v drese Realu, čím sa dostal pred Ferenca Puskása na šieste miesto klubových rekordov. O ďalšie góly sa postarali Sergio Ramos a Uruguajčan Fede Valverde, ktorý si tak otvoril účet v La Lige.