Futba: Finále LM by sa v roku 2024 mohlo odohrať v New Yorku

Francúzsky portál sports.fr pripomenul, že myšlienka posunúť finále za hranice „starého kontinentu" sa zrodila pred tromi rokmi v hlave súčasného prezidenta UEFA Alexandra Čeferina.

Paríž 9. novembra (TASR) – Finále futbalovej Ligy majstrov UEFA by sa o pár rokov mohlo uskutočniť na druhej strane Atlantiku. V štruktúrach UEFA sa hovorí o tom, že dejiskom finále by v roku 2024 mohol byť New York.

Francúzsky portál sports.fr pripomenul, že myšlienka posunúť finále za hranice „starého kontinentu" sa zrodila pred tromi rokmi v hlave súčasného prezidenta UEFA Alexandra Čeferina. „Zdá sa, že idea prešla do fáze realizácie," uviedol portál poukazujúci na to, že v piatok (8.11.) sa k téme priznala aj spoločnosť zaoberajúca sa prieskumom trhu Morning consult, ktorá môže mať zdroje priamo z vedenia európskeho futbalu.

Spoločnosť mala naznačiť i to, že švajčiarska agentúra Team Marketing AG, zastupujúca niektoré komerčné aktivity UEFA ,už informovala svojich partnerov o vízii „exportovať” Ligu majstrov do New Yorku. „Veľké jablko" by sa tak stalo prvým neeurópskym dejiskom finále LM. Predtým privítajú finalistov prestížnej klubovej súťaže Istanbul (2020), Petrohrad (2021), Mníchov (2022) a Londýn (2023).