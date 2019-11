TASR

Futbal: Spartak Trnava zdolal FK Pohronie Žiar nad Hronon Dolná Ždaňa

V 15. kole ich zdolali 3:2.

— Foto: Archívna foto: TASR

Trnava 9. novembra (TASR) -

FC Spartak Trnava - FK Pohronie Žiar nad Hronon Dolná Ždaňa 3:2 (0:2)

Góly: 50. Tešija, 81. Sobczyk, 90.+ Yilmaz - 6. Pelegríni, 36. Hrnčár. Rozhodoval: Sedlák. 2731 divákov.

Zostavy a striedania:

FC Spartak Trnava: Rusov - Mesík (41. Oršula), Mitrea, Záhumenský (72. Dangubič) - Turňa, Gamboš, Grendel (78. Yilmaz), Halilovič - Tešija - Sobczyk, Tavares

FK Pohronie Žiar nad Hronon Dolná Ždaňa: Vantruba - Dzurík, Nosko, Jacko, Župa - Hrnčár, Meda, Pelegríni, Klec (81. Badolo) - Mészáros (70. Tesák), Mazan (64. Sedláček)

Po úvodnej opatrnej päťminútovke sa už v 6. min sa tešili hostia z vedúceho gólu. Tečovaná lopta spoza šestnástky z kopačky Pelegríniho skončila v bráne Rusova. Domáci sa snažili čo najskôr vyrovnať, ale hosťujúci brankár Vantruba si poradil s priamym kopom Grendela a na rohový kop vytlačil pokus Haliloviča. Hostia sa pokúšali o rýchle protiútoky a jeden z nich im po chybe trnavskej defenzívy v 36. min aj vyšiel a Hrnčár pohodlne dopravil loptu do trnavskej brány. Do druhého polčasu nastúpila Trnava so snahou zmeniť nepriaznivý stav. Prvých 5 minút uzavreli Spartakovci hostí na ich polovici a v 50. min po strele Haliloviča Tešija znížil na 1:2. Hostia sa ihneď po inkasovanom góle vytiahli z obrany a strelu Pelegríniho musel zneškodniť brankár Rusov. V 54. min po rohovom kope Pohronia išla lopta z hlavy Medu tesne vedľa pravej žrde domácej bránky. Potom mal dobrú šancu Oršula, ale neprestrelil hosťujúcu obranu. V 81. min po centri Dangubiča vyrovnal Sobczyk hlavou na 2:2 a v nadstavenom čase z priameho kopu striedajúci Yilmaz vymietol pravý horný roh Vantrubovej bránky a po štyroch prehrách zabezpečil Spartaku plný bodový zisk.