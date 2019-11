TASR

Milovníci vína putujú po pivniciach aj v sychravom počasí

Prví z držiteľov vínnych pasov sa vydali na púť krátko po otvorení podujatia o 13. hodine.

Trnava 9. novembra (TASR) – Pokračovanie Dňa vínnych pivníc po 17. raz otvorilo v sobotu v Trnave 26 pivničných i iných degustačných priestorov. Milovníci vínneho moku môžu tento rok vyskúšať úrodu šiestich desiatok vinárov, ich záujem prejsť čo najviac pivníc neovplyvňuje ani aktuálne sychravé počasie. Výhodou podľa organizátora Petra Kanálika z Trnavského spolku vína Vincech je, že všetky priestory sa nachádzajú v historickom centre mesta.

Prví z držiteľov vínnych pasov sa vydali na púť krátko po otvorení podujatia o 13. hodine. Medzi otvorenými pivnicami je väčšina takých, ktoré sú otvorené iba na túto vinársku príležitosť, sprístupnené sú nielen komerčné pivnice, ale aj súkromné, inak verejnosti nedostupné priestory. Do ponuky sa vrátilo Západoslovenské múzeum s pivnicou v bývalom klariskom kláštore, na radnici je do 21. hodiny otvorená pivnica západného krídla, tiež bývalá strážnica, zbrojnica a ďalší objekt. Zaujímavá pre návštevníkov, ktorých je v tomto roku do tisícky a prichádzajú zo širokého okolia i zahraničia, je aj veža Trnavského šermiarskeho cechu či pivnica U pátra Tekela. „Chodíme sem takmer každý rok od Senice, Trnava týmto podujatím ponúkne vždy niečo, čo nás presvedčí vydať sa na cestu," povedala pre TASR Magdaléna, ktorá prišla aj s manželom a sestrou. Veľkou prednosťou trnavského putovania za vínom je podľa organizátorov pestrý sortiment vín z takmer všetkých vinohradníckych oblastí Slovenska.

Výroba vína je v Trnave ako prvom slobodnom kráľovskom meste na Slovensku zakorenená, keď sa už v roku 1278 trnavskí mešťania uvádzajú v listine grófov z Jura a Pezinka ako vlastníci vysoko produktívnych viníc. Víno z teritória Trnavy dlhé obdobie tvorilo jednu z najvýznamnejších komodít v obchodných aktivitách Trnavčanov. V roku 1822 dal trnavský obchodník Anton Valc vyrobiť údajne najväčší vínny sud na svete, do ktorého sa vmestilo 114.000 litrov vína. Dobové pramene uvádzajú, že na ňom naraz tancovali aj štyri páry hodovníkov a stal sa veľkou atrakciou.