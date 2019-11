TASR

Výstava v Prievidzi prezentuje háby a šúchy Hornonitria

Výstava zachytáva tvorbu replík ľudového meštianskeho odevu z 19. a 20. storočia z hornej Nitry. Je tiež ukážkou použitia krojových kostýmov pre folklórne súbory.

Regionálne kultúrne centrum (RKC ) v Prievidzi — Foto: Archívna foto: TASR - Pavol Remiaš

Prievidza 9. novembra (TASR) - Stovky tradičných ľudových odevov prešli doposiaľ rukami odevníčky a dlhoročnej folkloristky Magdalény Vaňovej z Poluvsia. Z jej dielne vyšli nielen kroje pre folkloristov z Vtáčnika, ale i meštianske odevy z Nitrianskeho Pravna. Aj jej tvorbu si verejnosť môže pozrieť na výstave Háby a šúchy Hornonitria, ktorá v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi potrvá do 19. novembra.

„Dnes zaužívaný pojem kroj voľakedy ľudia vôbec nepoužívali. Či už mali odev ozdobnejší alebo menej ozdobný, nazývali ho háby. Keď už bol odev menej ozdobný, boli to práve šúchy. Z tohto vzniklo aj pomenovanie našej výstavy Háby a šúchy Hornonitria," načrtla Radka Tarabčíková, projektová manažérka občianskeho združenia Hornonitrie, ktoré je organizátorom výstavy.

Výstava zachytáva tvorbu replík ľudového meštianskeho odevu z 19. a 20. storočia z hornej Nitry. Je tiež ukážkou použitia krojových kostýmov pre folklórne súbory a ponúka pohľad na šaty a odevné doplnky 21. storočia vkusne inšpirované ľudovým odevom. „Tým, že sa vo folklóre pohybujem od malička, tak kroj bol pre mňa prirodzený odev. Keďže som vyštudovala odevníctvo, bolo samozrejmé, že som do toho zabŕdla a postupne začala vyrábať kroje. Vôbec neviem zrátať počet kusov, ktoré mi prešli rukami, účinkovala som totiž v rôznych telesách," priblížila Vaňová.

Folklór sa podľa nej dostáva dnes na Slovensku do popredia, veľmi ju teší, že ho vyhľadávajú laici. „Ja sa snažím, aby z mojej dielne nevyšiel nejaký „fejk". Snažím sa tých ľudí aj ovplyvňovať. Pýtam sa ich, z akého regiónu sú, aby kroj korešpondoval s tým, skadiaľ pochádzajú. Trochu sa ich snažím aj vychovávať, nie vždy je to však ľahké. Ľudia chcú, aby boli farební, veselí, aby mali toho čo najviac," vysvetlila odevníčka, ktorá zvykne hovorievať, že v jednoduchosti je krása. „V ľudovom odeve bolo už všetko krásne vymyslené, takže treba sa možno učiť od predkov a zachovávať to, čo nám tu nechali. A keď si už niečo dotvoríme, tak s citom," dodala.

Výstavu oficiálne otvorili vernisážou spojenou s módnou prehliadkou, v ktorej sa predstavili okrem folkloristov i osobnosti z hornej Nitry. „Výstava sa stavia k téme folklóru zodpovedne. Zachovávame najstaršie modely, ktoré poznáme, a môžeme ich variovať, ale nemôžeme ich vytvárať, pretože nie sme nositelia alebo tvorcovia odevu. Sme len jeho obdivovatelia a uchovávatelia," skonštatoval ľudový umelec a jeden z modelov Rastislav Haronik z Vyšehradného.