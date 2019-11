Kristína Jurzová

Dnes o 09:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Na internete ju kritizovali, že s jej postavou si nezaslúži takého manžela. Ona poslala všetkým kritikom nádherný odkaz

Aj poznámka dokáže občas riadne zabolieť. Ona sa však vzoprela zo všetkých síl a ľuďom s nenávistnými komentármi to vrátila. Taktne, otvorene a úprimne.

Jenna a jej manžel Drew na dovolenke na Havaji. — Foto: instagram/jennakutcher

HAVAJ 10. novembra - Sto ľudí, sto chutí. A platí to aj v prípade výberu nášho partnera, pretože každému sa páči naozaj niečo iné. Kým niekto si potrpí na dokonalú postavu, iní zas preferujú ženy á la krv a mlieko alebo spokojne pohladkajú partnerovo "pivné" bruško. A hoci vedci dokázali, že človek si intuitívne hľadá k sebe niekoho, kto k nej/nemu takpovediac pasuje, predsa len však existujú prípady, ktoré toto nepísané pravidlo vyvracajú a fyzicky k sebe až tak "neladia".

Najnovšie svet obracia zrak k fotografii manželov Kutcherovcov. Drew je tréner, ktorý je vďaka svojej vyšportovanej postave známy ako "Mr Six Pack" (pozn. red.: Pán s kockami). Za manželku si vzal Jennu, ktorá zas oplýva plnými ženskými krivkami. Fotografka sa však za ne vôbec nehanbí a na svojom Instagrame zdieľa inšpiratívne fotografie o zdravom tele v snahe povzbudiť ženy, aby sa milovali také, aké sú.

Foto: instagram/jennakutcher

Hoci sa zvyčajne stretáva s mimoriadne pozitívnymi komentármi, ako to už býva, predsa len sa občas nájdu "hejteri" so svojimi nenávistnými poznámkami. A jedna z nich ju naozaj pichla pri srdci. Písalo sa v nej, "že nemôže uveriť, že sa mi podarilo získať tak dobre vyzerajúceho chlapíka. Budem úprimná, poriadne ma to prekvapilo". Jennina reakcia však na seba nenechala dlho čakať.

Som viac ako telo

"Časť mojich neistôt s mojím telom vychádzala z toho, že som sa vydala za "Mr Six Pack". Prečo by som ho mala mať ja, dievča s krivkami? Cítim sa byť nehodná a píšem si v mojej hlave príbehy o tom, že nie som štíhla a že si ho nezaslúžim," sypala si popol na hlavu.

Foto: instagram/jennakutcher

Napriek tomu, "tento človek posledných desať rokov objíma každú moju krivku, každú nedokonalosť, kilogram aj pupienok a vždy mi pripomínal, že som krásna, aj keď tomu môj vnútorný dialóg nezodpovedá".

"Takže áno, moje stehná, moje ruky sú veľké a moje polky hrboľaté, ale pre neho existuje toho oveľa viac, prečo ma miluje, a ja som si vybrala muža, ktorý toto všetko dokázal zvládnuť (a ešte oveľa, oveľa viac!). Som oveľa viac ako iba moje telo, tak isto ako si aj ty."

Foto: instagram/jennakutcher

Straty a návraty

Jenna sa zároveň pred svetom priznala, že vlani dvakrát potratila. "Myslím si, že niekde hlboko, my ženy, máme najväčší strach, že nie sme dosť dobré, že naše telá sú zničené, a po prekonaní dvoch strát som sa naozaj snažila "vrátiť domov" do môjho tela."

"Keďže som vždy bojovala s váhou, niekedy je ťažké vydať sa za muža so svalmi a kockami." Dodala však, že svojho manžela miluje a že je pre ňu ten "najkrajší človek na planéte", a to nielen kvôli postave, ale predovšetkým kvôli jeho povahe a duši.

Foto: instagram/jennakutcher

Aj keď kritici nikdy nespia, Jenna sa stretla predovšetkým s povzbudivými slovami. Jeden z užívateľov o jej manželovi napísal, že môže byť "šťastný, že ťa má. Ste krásny pár. Nedovoľte, aby sa k vám priblížili nenávistní ľudia. Buďte hrdí na svoje telo."