V škole mal problémy, lebo kreslil po stenách. Reštaurácia chlapca zamestnala, aby im vymaľoval

SHREWSBURY 9. novembra - Rodičia by mali podporovať a rozvíjať talent svojho dieťaťa. Na druhej strane, nemali by si prostredníctvom svojich ratolestí plniť nesplnené sny. Rodičia deväťročného chlapca sa rozhodli, že budú podporovať jeho talent a dnes je na dobrej ceste k tomu, aby sa stal profesionálnym umelcom, uvádza portál Bored Panda.

Rodičia ho podporovali

Joe Whale má iba deväť rokov, no miluje kreslenie. „Joe vždy miloval kreslenie a keď mal štyri roky, zaradili ho do zoznamu nadaných detí na základnej škole,“ povedal jeho otec George Whale.

Kreslil si aj v škole, čo začalo prekážať učiteľom. Neraz sa dostal do problémov, no to ho nezastavilo. Rodičia ho v jeho záľube podporovali, dokonca mu vybavili aj prestup na umeleckú školu, kde si jeho talent všimli mnohí. „Chcel by som poradiť všetkým rodičom, aby povzbudzovali svoje deti v tom, čo robia,“ dodal Greg Whale.

Vyzdobil reštauráciu

Všimli si ho aj zamestnanci reštaurácie Number 4 v meste Shrewsbury. Oslovili ho na spoluprácu, pričom rodičia spolu s deväťročným chlapcom to s radosťou prijali. Ilustrovanie steny mu trvalo dvanásť hodín, no vďaka talentu sa stal hviezdou internetu.

Joe valcuje sociálne siete, pričom vystupuje pod pseudonymom Doodle Boy. „Sme na neho hrdí. Skutočnosť, že spoločnosť požiadala nášho deväťročného syna, aby urobil pre nich prácu na profesionálnej úrovni, je neuveriteľná,“ uzavrel jeho otec.