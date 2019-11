TASR

Dnes o 16:23 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Hviezdy si uctili Sabovčíka, pekný odkaz legendárneho Jagudina

Exhibícia Fire on Ice, ktorá v stredu konala aj v Ostrave, bola veľkou oslavou Sabovčíkovej kariéry.

Na snímke olympijský víťaz zo Salt Lake City 2002 Alexej Jagudin v krasokorčuliarskej šou Fire on Ice - Pocta svetových hviezd Jozefovi Sabovčíkovi — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 8. novembra (TASR) - Hviezdy svetového krasokorčuľovania na čele s olympijskými víťazmi Alexejom Jagudinom, Adelinou Sotnikovovou, Tatianou Totmianinovou, Maximom Marininom i Romanom Kostomarovom vzdali vo štvrtok hold kariére Jozefa Sabovčíka.

Bronzový medailista zo zimných olympijských hier 1984 v Sarajeve na šou, ktorá bola poctou jeho dlhoročnej úspešnej kariére, na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave nemohol zúčastniť zo zdravotných dôvodov.

Viacerí účinkujúci využívali hudbu z programov čoskoro 56-ročného bratislavského rodáka. Dvojnásobný majster Európy síce na "domácom" ľade chýbal, fanúšikom poslal aspoň odkaz prostredníctvom obrazovky.

Snímka z krasokorčuliarskej šou Fire on Ice - Pocta svetových hviezd Jozefovi Sabovčíkovi Foto: TASR/Pavel Neubauer

„Veľmi ma to bolí, ale 31. októbra som musel absolvovať druhú operáciu platničky, nedalo sa jej napriek veľkej snahe a rôznym kúram a injekciám vyhnúť. Krátko po nej sa nedá zvládnuť cesta cez oceán. Určite to však bude fantastická šou, pretože v nej účinkujú tie najväčšie svetové a domáce hviezdy," povedal v tlačovej správe Sabovčík.

Na ľade sa divákom prihovorila jeho dlhoročná trénerka Agnesa Búřilová. Jej zverenec sa veľmi dobre pozná s viacerými účinkujúcimi. „Život je zvláštny. Jozef, ty si v posteli a my na ľade. Prečo nám to robíš? Pozeráš sa na nás ako korčuľujeme, pritom si mal byť s nami na ľade. Prajeme ti všetci veľa šťastia a hlavne zdravia. Ľudia tlieskali tebe, nie nám," uviedol Alexej Jagudin.

Ruský krasokorčuliar dosiahol najväčší úspech svojej kariéry na zimných olympijských hrách 2002 v Salt Lake City. Práve v metropole Utahu žije aj Jozef Sabovčík. „Aspoň takto symbolicky som prepojil môj a Jozefov život. Aj preto som sa rozhodol v Bratislave predviesť krátky program zo Salt Lake City 2002, ktorý odštartoval moju cestu za zlatou olympijskou medailou. Opäť som si obliekol aj kostým z olympijskej jazdy. Uchovávam si ho už sedemnásť rokov. Už asi aj zvláštne vonia a možno sa čoskoro rozpadne, ale je pre mňa nesmierne cenný," povedal s úsmevom Jagudin a hrdo ukázal svoj kostým, ktorému od pamätnej olympijskej jazdy ubudlo pár flitrov.

Na snímke olympijskí víťazi v športových dvojiciach Tatiana Totmianinová a Maxim Marinin Foto: TASR/Pavel Neubauer

„V mojom veku už je každá jazda skôr ruletou," dodal so smiechom Jagudin, ktorý priznal, že výkony na vrcholovej úrovni ho stoja čoraz viac úsilia. So Sabovčíkom sa Jagudin vždy rád porozpráva, o Slovákovi prezradil, že medzi krasokorčuliarmi patrí k obľúbeným postavám.

„Jozef je veľmi úprimný, otvorený človek. Čo má na srdci, to aj povie. Dnes to nie je bežné, ale ukazuje to jeho charakter. Medzi krasokorčuliarmi je veľmi obľúbený, po každom stretnutí s ním mám dobrú náladu," uviedol muž, ktorý vyhral všetky veľké krasokorčuliarske medaily. Tridsaťdeväťročný Rus je nielen olympijský víťaz, ale aj trojnásobný majster sveta i Európy. V 23 rokoch ukončil pre zdravotné problémy kariéru.

Poctu Sabovčíkovi vzdali aj súrodenci Oľga a Jozef Beständigovci, ktorí sa práve pre túto príležitosť spojili na ľade po dlhých rokoch. Nechýbali ani Česi Tomáš Verner, ktorý program aj moderoval, a súrodenci Eliška a Michal Březinovci. Keďže Brňania Březinovci korčuľovali uprostred súťažnej sezóny, mohli vystúpenia využiť aj na tréning svojich súťažných programov.

Na snímke súrodenecká dvojica Oľga a Jozef Beständigovci j v krasokorčuliarskej šou Fire on Ice - Pocta svetových hviezd Jozefovi Sabovčíkovi Foto: TASR/Pavel Neubauer

„Jozef si veľmi želal, aby som jazdil na tejto exhibícii. Predstavil som svoj krátky program a časť voľnej jazdy, len som išiel na hudbu z Jozefovej voľnej jazdy zo zimných olympijských hier 1984," priznal Březina. Divákov bavili aj Tatiana Totmianinová s Maximom Marininom, Maria Petrovová s Alexejom Tichonovom, Margarita Drobjazková s Povilasom Vanagasom, Oksana Domninová s Romanom Kostomarovom či Albena Denkovová s Maximom Staviským.

Veľký aplauz zožali mnohonásobní svetoví šampióni v akrobacii na ľade Vladimir Besedin s Alexejom Poliščukom. Celkovo sa v Bratislave predstavili držitelia ôsmich olympijských medailí, deviati majstri sveta a jedenásti európski šampióni. „Publikum bola fantastické. Tešíme sa z toho, že sme mohli aspoň na diaľku vzdať poctu Jozefovi. Bol to výnimočný krasokorčuliar," ďakoval fanúšikom režisér a choreograf takmer trojhodinovej šou Fire on Ice Iľja Averbuch.