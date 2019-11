Klaudia Fiolová

Dnes o 10:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní „Júliine sekretárky“ vo Verone odpovedajú na listy ľuďom, ktorí majú problémy s láskou

Všetky obálky pre najznámejšiu romantickú hrdinku Shakespearovej drámy obsahujú listy, v ktorých sa ženy aj muži dopytujú o rôzne ľúbostné rady.

Júliine sekretárky odpovedajú na každý list — Foto: YouTube

VERONA 9. novembra - Neziskovú organizáciu vo Verone inšpiroval svetoznámy príbeh Rómea a Júlie Dobrovoľníčky v tomto talianskom meste odpisujú na listy neznámych žien, ktoré potrebujú rady práve od Júlie Capuletovej. Všetky obálky pre najznámejšiu romantickú hrdinku Shakespearovej drámy obsahujú listy, v ktorých sa ženy aj muži dopytujú o rôzne ľúbostné rady.

Ľúbostné listy, na ktoré ženy odpisujú, k nim prichádzajú poštou aj elektronicky

Júliiných 45 asistentiek ročne dostáva približne 50 000 listov. Ako informuje portál Spotlight, snažia sa odpovedať na každý jeden. Táto milá tradícia sa udržiava už dlhé desaťročia. Ženy z celého sveta cestujú už 100 rokov do Verony len kvôli tomu, aby doručili pomyselnej Júlii list. A teraz sa táto skupinka ochotných žien spojila, aby každý jeden list potešili odpoveďou. Sekretárky musia ovládať rôzne cudzie jazyky, keďže im píšu ľudia naozaj z rôznych kútov sveta.

Dobrovoľníčky berú svoju úlohu veľmi vážne

Aj keď si mnohí možno myslia, že odpovede píšu len mladé ženy, väčšina z dám je v zrelom veku, aby naozaj mohli odpovedať aj na základe ich životných skúseností. 41-ročný Martin Hopley tiež patrí do skupiny ľudí, ktorí radia ostatným. Podľa jeho slov potrebujú ľudia niekedy len malý krôčik k tomu, aby našli lásku a inokedy zas potrebujú veľmi citlivo upozorniť na zlé vzťahy. „Mojou prácou je aj to, aby som otvoril ľuďom oči. Niekedy je to príbeh lásky, inokedy koniec cesty,“ povedal. Martin odpisuje na listy z Londýna, ostatné ochotné ženy zase z malej útulnej kancelárie vo Verone. Oficiálna poloha kancelárie neziskovej organizácie s názvom Juliet Club sa naozaj nachádza v blízkosti domu, ktorého balkón inšpiroval Shakespeara.

Martin začal svoju dobrovoľnícku aktivitu potom, ako aj on sám dostal odpoveď na list pre Júliu

Martin bol pred niekoľkými rokmi sám vo Verone. Napísal list pre Júliu, kde opísal jeho pocity z troskotaného vzťahu. Mal zlomené srdce a potreboval sa zdôveriť. „Je na tom niečo magické, keď dáte svoje pocity na papier. Je to, ako keby ste vložili do toho aj vaše srdce a povedali to celému svetu. Zrazu cítite úľavu a je vám akosi lepšie,“ opisuje svoje pocity Martin. O šesť mesiacov neskôr mu prišiel list, ktorý mu zmenil život. Vtedy si povedal, že aj on by chcel pomáhať ľuďom takýmto spôsobom. „Júliine sekretárky už naozaj počuli o rôznych prípadoch lásky. Niektorí ľudia píšu o tajnej láske, ktorú cítia k priateľovi, iní zas o svojich blízkych, ktorých stratili. Časté sú aj príbehy o tom, ako ľudia neveria, že si zaslúžia lásku,“ rozpráva Martin.

Celá táto milá aktivita začala ešte v roku 1930

Juliet Club existuje už od roku 1930 a až o 40 rokov neskôr sa z tejto skupiny stala aj nezisková organizácia. Túto organizáciu založil muž, Giulio Tamassia, ktorý zhromaždil skupinu učiteľov, ktorí sa venovali literatúre od Shakespeara. Neskôr začal organizovať aj akcie venované Júlii a Rómeovi. Skupina je teraz už pod záštitou Veronskej mestskej rady. Aj keď to pre niekoho môže znieť zvláštne, ženy vo Verone berú svoju prácu naozaj vážne. Ak niektorá z nich nevie odpísať na niektorý list zmysluplne, tak to posunie skúsenejšej kolegyni. Aj keď ľudia čakajú aj niekoľko mesiacov na odpoveď, na rady lásky sa oplatí čakať.

