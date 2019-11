TASR

Dnes o 12:01 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Do ďalšej fázy Európskej ligy postupujú Sevilla, Celtic či Manchester United

Vo štvrtkových zápasoch 4. kola skupinovej fázy Európskej ligy UEFA 2019/2020 si postup do jarného štvrťfinále zaistili futbalisti FC Sevilla, Celticu Glasgow aj Manchestru United.

Radosť hráčov Manchestru United — Foto: TASR/AP

Bratislava 7. novembra (TASR) – Vo štvrtkových zápasoch 4. kola skupinovej fázy Európskej ligy UEFA 2019/2020 si postup do jarného štvrťfinále zaistili futbalisti FC Sevilla, Celticu Glasgow aj Manchestru United. „Červení diabli" na Old Trafford v L-skupine zdolali Partizan Belehrad 3:0. Do play off sa v predstihu kvalifikovali aj Espanyol Barcelona a FC Bazilej.

V K-skupine, v ktorej hrá slovenský majster Slovan Bratislava, zdolal portugalský Sporting Braga doma Besiktas Istanbul 3:1. V prvom polčase sa dvakrát presadil domáci Paulinho. Ten otvoril skóre hlavou po rohu, hostia ale vyrovnali po peknom zakončení Tylera Boyda.

Paulinho bol potom aj na konci rýchlej akcie v 37. minúte. Hostia potom prišli o vylúčeného Jeremaina Lensa, ktorý v 44. minúte podrazil protihráča a dostal okamžite ČK. V druhom polčase zvýšil striedajúci Eduardo a Braga je na čele tabuľky s 10 bodmi. Besiktas má na konte štvrtú prehru.

Ako prvá postúpila Sevilla

Futbalisti FC Sevilla postúpili ako prví do vyraďovacej fázy. Španieli zvíťazili vo 4. kole A-skupiny na ihrisku luxemburského F91 Dudelange vysoko 5:2. Rekordný päťnásobný víťaz EL, resp. Pohára UEFA v tejto sezóne v skupinovej fáze ešte nestratil ani bod a prvé dva góly inkasoval až v tomto zápase od Danela Sinaniho.

Zverenci trénera Julena Lopeteguiho rozhodli o triumfe a postupe už v prvom polčase, keď luxemburskému majstrovi strelil štyri góly. Stále sú jediný tím, ktorý je v tomto ročníku po 4. kole bodovo stopercentný. V druhom súboji si postupové nádeje posilnil cyperský APOEL Nikózia, ktorý zdolala azerbajdžanský FK Karabach 2:1. Tento výsledok tiež zaručil pre Sevillu istotu prvenstva v skupine.

Lazio s Vavrom prišlo o bod v poslednej chvíli

Rímske Lazio v E-skupine na domácom Stadio Olimpico prehralo s Celticom Glasgow 1:2. O triumfe hostí rozhodol v 90.+5 minúte Olivier Ntcham. V domácom drese nastúpil v základnej zostave slovenský reprezentačný stopér Denis Vavro a hral do 82. minúty. Škótsky majster si triumfom zabezpečil postup do vyraďovacej fázy.

Futbalisti holandského AZ Alkmaar deklasovali v Nur-Sultane domácu Astanu 5:0. Nadviazali tak na vysoký triumf 6:0 nad kazašským klubom z prvého vzájomného stretnutia v októbri. AZ sa na chvíľu dostal na čelo tabuľky L-skupiny o bod pred Manchester United, ktorý ale večer na Old Trafford zdolal Partizan Belehrad 3:0 a už si zaistil postup.

Aj druhý rímsky klub prišiel o bod v nadstavení

V akcii boli aj slovenskí legionári, stredopoliar László Bénes odohral pri domácom triumfe Borussie Mönchengladbach nad AS Rím 2:1 celý zápas a dostal ŽK. O triumfe domácich rozhodol v 90.+5 minúte Marcus Thuram.

Stredopoliar Michal Škvarka hral do 84. minúty za Ferencváros Budapešť, ktorý doma remizoval s CSKA Moskva 0:0. Obranca Martin Škrtel odohral za Basaksehir na ihrisku rakúskeho Wolfsbergeru celý zápas, turecký klub triumfoval 3:0.

