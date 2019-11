TASR

Dnes o 11:22 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Slovenská sedemnástka prehrala s Helvétmi, nepomohol ani hetrik Kupča

Tromi gólmi sa zaskvel útočník Ľubomír Kupčo.

Ilustračné foto — Foto: szlh.sk

Cergy 7. novembra (TASR) - Slovenskí hokejisti do 17 rokov prehrali v úvodnom zápase na Turnaji štyroch krajín vo francúzskom meste Cergy so švajčiarskymi reprezentantmi 4:6.

Tromi gólmi sa zaskvel útočník Ľubomír Kupčo. Zverencov trénera Jána Lipianskeho čakajú na podujatí ešte súperi z Nemecka a domáceho Francúzska. Informácie pochádzajú z oficiálnej stránky SZĽH.

Turnaj štyroch krajín hráčov do 17 rokov vo francúzskom Cergy: Švajčiarsko – SLOVENSKO 6:4 (1:1, 1:1, 4:2) Góĺy SR: 18. Kupčo (Chovaniak), 37. Kupčo (Demek), 54. Kupčo, 58. Štefančík (Šramaty) Vylúčenia: 4:8, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0 Zostava SR: Marinov – Bečár, Kapičák, Rajzik, Kliment, Kocúr, Gregor, Chovaniak, Bohunčák – Kupčo, Šramaty, Horváth, Demek, Ožvald, Svitač, Bačo, Nemec, Géci, Bubica, Rajčan, Štefančík

Hlasy (szlh.sk):

Ján Lipiansky, tréner SR 17: „Odohrali sme veľmi dobrý zápas, ktorý mal medzinárodné tempo a bol veľmi dlho vyrovnaný. Chýbal nám dôraz v koncovke, mali sme veľa vyložených šancí, ktoré sme nepremenili. Naopak, Švajčiari boli maximálne efektívni, nemali síce veľa šancí, ale čo sa im naskytlo, to premenili. V zápase sme mali veľmi dobré pasáže, ale krátkodobé výpadky nás stáli lepší výsledok. Rozhodol napokon piaty švajčiarsky gól, čo bol v podstate náš smolný vlastenec od korčule. Šiesty gól potom už dávali Švajčiari do prázdnej bránky, keď sme sa pokúšali vyrovnať v šestici. Padlo veľa gólov, konečný výsledok nás síce nepotešil, ale sme schopní sa niektorých chýb vyvarovať, a zajtra to bude určite lepšie."