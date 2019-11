TASR

Dnes o 11:22 čítanie na minútu 0 zdieľaní Na Švajčiarov nestačila ani dvadsiatka, podľa Petrovického rozhodla druhá tretina

V piatok o 17.00 h nastúpi na druhé stretnutie proti Nemecku.

Na snímke hlavný tréner reprezentácie Slovenska do 20 rokov Róbert Petrovický — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Piešťany 7. novembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia hráčov do 20 rokov prehrala vo svojom úvodnom vystúpení na Turnaji štyroch krajín v Piešťanoch so Švajčiarskom 3:5. V piatok o 17.00 h nastúpi na druhé stretnutie proti Nemecku.

Zverenci trénera Róberta Petrovického nastúpia v piatok o 17.00 h proti Nemcom, ktorí v úvodnom dueli turnaja deklasovali Nórov 6:1.

Turnaj štyroch krajín hráčov do 20 rokov v Piešťanoch: SLOVENSKO – Švajčiarsko 3:5 (2:3, 0:2, 1:0) Góly: 8. Jendek (Dlugoš, Nespala), 14. Dlugoš (Minárik), 53. Chromiak (Minárik) - 2. Guggenheim (Salzgeber), 9. Berri (Mettler, Weibel), 15. Mettler (Pezzulo, Stampfl), 27. Schmid (Wetter, Prysi), 35. Fuss. Rozhodovali: Baluška, Stano – Synek, Kacej, vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 211 divákov. Zostava SR: Lackovič (41. Rabčan) – Zekucia, Mudrák, Kňažko, Vitaloš, Chatrnúch, Bučko, Dlugoš – Chromiak, M. Minárik, Džugan – Paulíny, K. Kováčik, Šeliga – Mrázik, Ferenyi, Ďurina – Nespala, J. Minárik, D. Jendek.

Hlas po zápase (SZĽH):

Róbert Petrovický, tréner SR: „Zápas rozhodla druhá tretina. Prestali sme si v nej veriť, strácali sebavedomie v rozohrávke. Nevyhli sme sa ani chybám, po ktorých sme inkasovali už v úvodnom dejstve. V prvej situácii sme pochybili v individuálnej pozícii, v druhej sme sa dostali do náročnej situácie pri striedaní, čo sa nám nesmie stávať. Potom sme sa zbytočne zatiahli, neodvrátili agresívny švajčiarsky forček a dostali sa pod tlak. Predĺžili sa striedania pre našich obrancov, z čoho Švajčiari ťažili. Musíme rýchlejšie dostávať puk von z obrannej tretiny a hrať s ním v útočnom pásme. V tretej tretine bolo pozitívne, že sme zvýšili pohyb, dostali sa do šancí, dali aj gól. Na tom musíme stavať do ďalších stretnutí. Času na ďalšiu korekciu výsledku však už bolo málo."