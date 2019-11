Klaudia Fiolová

Dnes o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Nesmúťte, ak vám nekvitne orchidea: Dajte k nej do črepníka kocku ľadu a uvidíte, čo sa stane

Možno by vám to nikdy nenapadlo, ale tento trik vám pomôže, ak chcete mať pekne kvitnúcu orchideu doma.

Malé triky, vďaka ktorým bude kvitnúť vaša orchidea častejšie — Foto: Flickr, reprofoto: Ketkes.com

BRATISLAVA 9. novembra - Orchidea je krásna kvetina, ktorá sa dá kúpiť v rôznych farbách. Pokiaľ ale ide o starostlivosť, patrí medzi náročnejšie kvetiny. Mnohé ženy trápi práve to, že keď raz odkvitne, trvá jej dlho, kým sa na nej opäť objavia púčiky a rozkvitne. Môže to trvať aj niekoľko mesiacov. Neznamená to ale, že kvetinu musíte vyhodiť, je to úplne prirodzený proces. Ak nechcete čakať niekoľko mesiacov, kým kvetiny orchidey budú znova hrať rôznymi farbami, skúste tento malý trik.

Ak chcete, aby vaša orchidea rozkvitla častejšie, skúste toto

Nemusíte čakať niekoľko mesiacov, aby ste uvideli vašu orchideu kvitnúť. Môže mať kvety aj viac ako 3x do roka, ako je bežné. Postupujte podľa nasledujúceho návodu a uvidíte, aké to bude mať na váš kvet priam zázračné účinky.

Dajte orchideu na noc na najchladnejšie miesto vo vašom byte. Nemôže tam byť ale menej ako 15 stupňov Celzia. Ráno ju dajte opäť na jej miesto. Výkyvy teploty majú pozitívne účinky na rastlinu. Ďalším trikom, ako si vypestovať krásnu orchideu, je vysoká vlhkosť vzduchu. Ideálne 50 percent a viac. Dajte rastlinu na 5 dní na tmavé miesto. O 3 týždne vám začne kvitnúť. Tento krok robte ale len so zrelými orchideami. Namiesto polievania dajte do črepníka pár kociek ľadu. Ak vaša orchidea nekvitne, ale má zdravé zelené listy a pevnú kôru, nezúfajte. Je zdravá a určite na nej ešte uvidíte krásne farebné kvietky.

— Foto: Flickr