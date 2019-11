TASR

Dnes o 09:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní NBA: Clippers otočili duel s Blazers, Walkera dojali v Charlotte

Fanúšikovia v Severnej Karolíne privítali svoju bývalú hviezdu vrúcne, 90-sekundovým spomienkovým videom.

Lou Williams (23), Montrezl Harrell a Kawhi Leonard (2) z Los Angeles Clippers — Foto: TASR/AP

Charlotte 8. novembra (TASR) - Basketbalisti Bostonu Celtics zvíťazili v NBA šiestykrát v sérii a vedú Východnú konferenciu, na ihrisko Charlotte dominovali 108:87. Duel mal špecifický náboj pre stredného rozohrávača hostí Kembu Walkera, ktorý predtým sedem rokov pôsobil práve v Charlotte a do Bostonu sa presunul v lete.

Fanúšikovia v Severnej Karolíne privítali svoju bývalú hviezdu vrúcne, 90-sekundovým spomienkovým videom. „Bolo to výnimočné. Som späť a dostalo sa mi tu množstvo srdečnosti, video to iba zavŕšilo. Prinieslo mi to množstvo emócii," poďakoval sa podľa ESPN Walker, ktorý v zápase strelil 14 bodov.

Veľký obrat Clippers

Los Angeles Clippers zdolali doma Portland 107:101, keď ešte na začiatku štvrtej štvrtiny prehrávali o osem bodov. Tréner Clippers si pripísal kariérny triumf s poradovým číslo 900. Najlepším strelcom duelu bol MVP posledného finále Kawhi Leonard, ktorý dal 27 bodov a vďaka 13 doskokom sa prehupol cez hranicu čísla 3000 v tomto ukazovateli.

Využil tak oddych z predchádzajúceho dňa, keď nenastúpil na zápas proti Milwaukee a v pondelok ho čaká ďalší očakávaný duel proti Torontu. San Antonio doma zdolalo Oklahomu City 121:112, najviac sa na triumfe podieľal LaMarcus Aldridge, ktorý nastrieľal 39 bodov.