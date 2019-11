Dominika Pacigová

Na súťaži krásy Slovenka oslnila charakterom: V núdzi zachránila súperku a nikomu o tom ani nepovedala

Slovenka svojím gestom prekvapila mnohých. V krízovej situácii sa rozhodla pomôcť „súperke“ z Portorika.

BRATISLAVA 8. novembra - Krásna Slovenka Alica Ondrášová reprezentuje našu krajinu na svetovej súťaži krásy Miss International v Tokiu. O korunku sa uchádzajú desiatky víťaziek zo všetkých štátov, informuje portál joj.sk.

Nádherné gesto

Slovensko reprezentuje naša I. vicemiss Alica Ondrášová, ktorá ukázala, že nemá len krásnu tvár, ale má aj dobré srdce. Pomohla totižto „súperke“ z Portorika, ktorej ani po troch dňoch neprišli kufre.

Krásna Slovenka sa jej rozhodla požičať šaty od slovenskej dizajnérky Izabely Komjáti. Tie mala Alica oblečené deň predtým. Najkrajšie je však to, že sa s týmto krásnym gestom nechválila, nechala si to pre seba. Všimli si to až organizátori Miss Slovensko v momente, keď videli Miss Puerto Rico v šatách od slovenskej dizajnérky.

Alica vďaka tomuto krásnemu gestu zožala veľký úspech a obdiv. Ukázala, že krása nemusí byť len povrchná.