TASR

Dnes o 08:40 NHL: Veľký obrat Pittsburghu v New Yorku, v Colorade padlo trinásť gólov

Hokejisti Montrealu Canadiens prehrali v noci na piatok v NHL na ľade Philadelphie 2:3 po predĺžení.

Center Pittsburghu Jake Guentzel zachytáva puk počas predĺženia v zápase s New Yorkom Islanders — Foto: TASR/AP

New York 8. novembra (TASR) - Hokejisti Montrealu Canadiens prehrali v noci na piatok v NHL na ľade Philadelphie 2:3 po predĺžení. Slovenský útočník v drese hostí Tomáš Tatar nebodoval, pripísal si mínusový bod a štyri trestné minúty. V úvode druhej tretiny poslal domácich do vedenia James Van Riemsdyk šesť sekúnd po Tatarovom prvom vylúčení.

O víťazstve Flyers rozhodol v predĺžení Sean Couturier, keď strelou švihom prekonal Careyho Pricea. „Snažil som sa využiť clonu obrancu a prekvapiť Pricea, pretože keď vidí puk, tak je skvelý," povedal pre nhl.com autor víťazného zásahu. Price bol oporou Canadiens, keď chytil až 40 striel Philadelphie.

Tatar sa jubilejného bodu nedočkal

„Carey nás držal v hre a zaslúžil sa o bod. Bol jasne našim najlepším hráčom. Nepredviedli sme dnes dobrý výkon," uviedol obranca Canadiens Shea Weber, ktorý v tretej časti vyrovnal na 2:2. Tatar strávil na ľade len 10 minút a 17 sekúnd a nedočkal sa svojho jubilejného 300. bodu v kariére. Na konte ich má 299 (149+150).

Piate víťazstvo za sebou dosiahol Washington, keď vyhral na Floride 5:4 po predĺžení. Capitals opäť chýbal Richard Pánik, k dispozícii by mal byť v noci na utorok proti svojmu bývalému klubu Arizone Coyotes. Washington potiahli k triumfu dvojgóloví Alexander Ovečkin s Tomom Wilsonom, ten sa postaral o víťazný zásah, Ovečkin pridal aj asistenciu.

Carlson naďalej boduje

Tri body si nazbieral obranca John Carlson (1+2), celkovo ich má na konte v tejto sezóne už 26 a je na 4. mieste v kanadskom bodovaní súťaže. Carlson ako siedmy obranca histórie nazbieral aspoň 25 bodov v úvodných 17 a menej zápasoch. Naposledy sa to podarilo v sezóne 1990-91 Alovi MacInnisovi.

V predĺžení najskôr Braden Holtby skvelým zákrokom zneškodnil šancu Aarona Ekblada a z následného brejku rozhodol Wilson. „Zákrok Holtbyho bol skvelý. Hneď som vyštartoval dopredu, pretože som vedel, že bude prečíslenie. Tak to chodí pri hre troch proti trom," povedal Wilson, ktorý predtým aj vyrovnal na 4:4.

Veľký obrat Pittsburghu

Pittsburgh po veľkom obrate vyhral na ľade New Yorku Islanders 4:3 po predĺžení a ukončil 10-zápasovú víťaznú sériu „ostrovanov". Domáci hokejisti viedli v Barclays Center po dvoch tretinách 3:0, ale „tučniaci" v tretej časti vyrovnali a obrat dokonal v nadstavenom čase Bryan Rust. Islanders pod vedením Barryho Trotza vyhrali 48 z 52 zápasov, keď strelili tri góly. „Mali sme to skvele rozohraté, ale v tretej tretine sme boli pasívni a súper to využil," povedal Trotz.

Jeho náprotivok Mike Sullivan naopak žiaril spokojnosťou: „Chlapci si zaslúžia veľkú pochvalu. Nevzdali sa a ukázali, že v našom tíme je veľký charakter." Islanders zaznamenali druhú najdlhšiu víťaznú sériu v histórii klubu, rekordná je z roku 1982, kedy vyhrali 15 duelov v rade.

Prestrelka aj v San Jose

San Jose doma zdolalo Minnesotu 6:5. Sharks pritom viedli ešte v 49. minúte 6:2, no hosťom sa podarilo zdramatizovať duel napriek tomu, že v 51. minúte dostal Ryan Hartman päťminútový trest. Na 5:6 znížil v 56. minúte Jason Zucker, no napokon si „žraloci" náskok postrážili. Štyrmi bodmi v domácom drese sa blysol kapitán Logan Couture, ktorý strelil gól a na tri prihral.

O víťazstve Toronta nad Vegas 2:1 rozhodol v predĺžení kapitán John Tavares a zariadil tretie víťazstvo Maple Leafs za sebou, čo sa im podarilo prvýkrát v sezóne. Tavares v brejku dvoch proti po prihrávke Mitchella Marnera strelou bez prípravy prekonal Malcoma Subbana.

V bránke Toronta bol veľkou oporou Frederik Andersen, ktorý zlikvidoval 37 striel, prekonal ho iba Max Pacioretty. „Chytá stále lepšie a lepšie, tak ako každý rok. Je to naša opora a líder," pochválil Andersena tréner Toronta Mike Babcock, ktorý ako ôsmy kouč v histórii dosiahol 700 víťazstiev v NHL.