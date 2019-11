Prezidentka prijala hokejbalových majstrov aj najlepšiu paralympioničku na svete

TASR

Spolu s nimi Čaputová prijala aj slovenskú lyžiarku Henrietu Farkašovú, ktorá nedávno získala ocenenie pre najlepšiu paralympioničku sveta za rok 2019.

Bratislava 7. novembra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok prijala hokejbalistov Slovenska, ktorí vybojovali v júni v Košiciach titul majstrov sveta. Bol to už ich štvrtý titul v sérii a celkovo piaty.

S hlavou štátu sa stretol aj prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel, ktorý ju pozval na budúcoročné OH do Tokia.

Čaputová vo svojom príhovore pripomenula, že prijatí športovci si zaslúžia obdiv a úctu. Od hokejbalistov dostala aj reprezentačný dres so svojím menom a číslom jeden. „Vždy mám dobrý pocit, keď tu môžem privítať niekoho, kto niečo dôležité dokázal. Športovať je niekedy ťažké aj pre nás, čo to robíme rekreačne a nemáme žiadne zdravotné znevýhodnenie, o to väčšiu úctu si zaslúžia takéto úspechy. Máte môj obdiv a úctu. Vďaka hokejbalistom sme v historických tabuľkách jedinou krajinou na svete, ktorá má medailu z každých majstrovstiev sveta. Neviem, či má takýto úspech obdobu v nejakom inom športovom odvetví. Vaše výsledky sú unikátne a hodné obdivu. Rešpekt si zaslúžite o to viac, že pre veľkú časť z vás je hokejbal koníčkom, chodíte do práce a popri tom dosahujete výnimočné športové úspechy," povedala prezidentka v slávnostnom príhovore.

Slovenská prezidentka od svojej júnovej inaugurácie prijala v prezidentskom paláci vôbec prvý reprezentačný športový kolektív. Jej predchodca Andrej Kiska prijal svetových hokejbalových šampiónov dvakrát.

„Bol som tu už dvakrát predtým a teraz som si tiež nechcel nechať ujsť túto slávnosť. Pre nás športovcov je nesmierna česť, že hlava štátu takýmto prijatím ocení našu snahu a to, že sme zviditeľnili našu krajinu. Sme štvrtýkrát za sebou majstri sveta a toto v hokejbalovom svete veľmi rezonuje. Majú pred nami rešpekt Kanaďania, Američania, či Česi. Šport je o emóciách a veľké emócie vo mne vyvoláva aj návšteva u pani prezidentky. Ak o tom raz budem hovoriť svojim deťom, budem na to stále pyšný," povedal pre TASR útočník Jaroslav Martinusík, ktorý má v zbierke štyri tituly.

Tri zlaté medaily získalo Slovensko pod taktovkou trénera Jozefa Ďurisa, o júnový v Košiciach sa postarala dvojica Mojmír Hojer - Marián Gregorík. Hojer v tejto funkcii prebral žezlo po Dušanovi Dankovi, ktorý dva mesiace pred začiatkom MS podľahol ťažkej chorobe.

„Nielen pre Dušana, pre každého trénera je snom vyhrať majstrovstvá sveta doma, pred kamerami a úžasnými divákmi. Nám sa to podarilo. Obhájili sme slávu hokejbalu doma a meno Slovenska vo svete. Tak ako sa to darí aj našej pani prezidentke," uviedol Hojer.

Farkašová vybojovala spoločne s navádzačkou Natáliou Šubrtovou štyri zlaté a striebornú medailu na zimných paralympijských hrách 2018 v Pjongčangu. V tomto roku získala okrem ceny pre najlepšiu paralympioničku sveta aj prestížnu cenu Laureus World Sports Awards pre športovú osobnosť roka so zdravotným znevýhodnením.

„Bolo to príjemné stretnutie, veľmi sa tešíme, že pani prezidentka vníma naše veľké úspechy. Prejavila obdiv k našej práci, povedala nám, že aj ona sama športovala a vie, čo športovec musí vynaložiť preto, aby dosiahol nejaké úspechy," povedala Farkašová.