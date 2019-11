Ľubomíra Somodiová

Kajakári zachraňujú mláďatá tuleňov uväznené v rybárskych sieťach. Pozrite si ich vďačnosť

Video kajakárov, ktorí sú vždy pripravení pomôcť zamotaným tuleňom, už videli milióny ľudí po celom svete.

Kajkár počas záchrannej akcie. — Foto: Youtube

NAMÍBIA. 7. novembra - Tulene trpia nielen znečisťovaním vôd morí a oceánov, ale aj rybolovom. Jednak ich rybári ochudobňujú o ich potravu a zároveň v mori, aj keď nie zámerne, pripravujú pasce v podobe rybárskych sieti, do ktorých sa často zamotávajú.

Zvieratá vyslobodili

Našťastie zopár jednotlivcov sa to snaží odčiniť. Dvaja kajakári na Walvis Bay v Namíbii si všimli, že mláďatá tuleňa majú okolo tela a krku nylonové nite. Hneď sa dali do záchrannej akcie. Záchranu bezmocných mláďat si jeden z nich, Schalk Louw, natočil na svoju GoPro kameru: „Pracujem pre jednu kajakársku firmu ako sprievodca. Berieme turistov do našej nádhernej krajiny, aby si zakajakovali s tuleňmi, občas sa stane, že aj s delfínmi. Kolega Peter si všimol, že jeden z tuleňov má okolo krku silón, zavolal ma a ja som ho prerezal,“ povedal pre MSN News.

Ihneď ako kajakári vyslobodili mláďatá tuleňov, tie sa nadšene vrhli opäť slobodné do mora.