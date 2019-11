Klaudia Fiolová

Dnes o 16:09 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Aj tie najpoužívanejšie prostriedky si budete môcť načapovať

Zákazníci si tak môžu po novom načapovať šampón, aviváž alebo sprchový gél do vlastnej nádoby. Ide o najpredávanejšie produkty, ktoré si budú môcť návštevníci drogérie načapovať.

Spoločnosť Henkel sa do roku 2025 chce zbaviť zbytočných plastových obalov — Foto: Instagram@henkel, reprofoto: seznam.cz

PRAHA 7. novembra - Bezobalové obchody sa tešia veľkej obľube vo svete, ale aj na Slovensku. Popri potravinách sa prednedávnom objavil aj predaj čapovanej drogérie v známej sieti drogérií. Cieľom je zmenšovať množstvo plastového odpadu. Ekologická forma nákupu sa zapáčila aj zákazníkom. Momentálne sa dajú načapovať čistiace a pracie prostriedky v sieti DM drogerie v troch mestách - Bratislava, Trenčín a Trnava. Ide o dva druhy prípravkov na ručné umývanie riadu a dva druhy pracieho prostriedku značky Planet Pure.

V susednom Česku sa tejto ekologickej iniciatívy chytila aj známa spoločnosť Henkel, ktorá vyrába okrem iného aj zrejme naznámejšie pracie prostriedky.

Henkel odštartoval pilotný projekt Drogéria bez obalu v Českej republike

Jeden z najväčších svetových výrobcov drogérie sa rozhodol otestovať bezobalové produkty. Zákazníci si tak môžu po novom načapovať šampón, aviváž alebo sprchový gél do vlastnej nádoby. Ide o najpredávanejšie produkty, ktoré si budú môcť návštevníci drogérie načapovať. Spoločnosť sa rozhodla testovať bezobalový predaj v Česku najmä kvôli tomu, lebo v tejto krajine majú najväčší podiel na trhu. „Do konca roka bude predaj bežať v pilotnej verzii a keď uspeje, spoločnosť Henkel ho rozšíri aj do ostatných krajín,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Henkel v ČR, Roman Kýr pre český portál seznam.cz.

Zníži sa spotreba plastových obalov a zákazník aj ušetrí

Týmto krokom prispeje spoločnosť k udržateľnej spotrebe drogérie. Zákazník taktiež ušetrí peniaze. Ako uvádzajú na portáli seznam.cz, prací gél v jednorázovej nádobe vychádza na 6 korún a 23 halierov na jednu praciu dávku. Načapovaná verzia vychádza na necelých 5 korún na jednu dávku. Podľa prieskumov môže zákazník, ktorý nakupuje drogériu bez obalov, ušetriť až 77 % plastového obalu za rok. Ak by každý prešiel v Českej republike na bezobalové verzie, ušetrilo by sa približne 5000 ton plastového odpadu za jeden rok.

Do roku 2025 budú obaly všetkých výrobkov recyklovateľné alebo kompostovateľné

K tomuto vyhláseniu sa zaviazala spoločnosť Henkel. Týmto krokom chce zabrániť zvyšovaniu plastových obalov na planéte.