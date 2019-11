Slovenské hokejistky vyhrali na Turnaji šiestich krajín nad Francúzskom

Michalovce 6. novembra (TASR) - Slovenské hokejové reprezentantky vyhrali v stredu vo svojom prvom zápase v A-skupine na Turnaji šiestich krajín v Michalovciach nad Francúzskom 4:1.

Zverenky trénera Mateja Ševčíka sa ešte v skupine stretnú vo štvrtok s Nórskom a potom ich čaká duel o konečné umiestnenie. V B-skupine si v stredu Maďarsko poradilo s Čínou hladko 5:0.

Turnaj šiestich krajín v Michalovciach, A-skupina:

Slovensko - Francúzsko 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Góly: 17. Ištocyová (Čupková), 37. Hlinková (Ištocyová, Čupková), 52. Halušková (Kučerková), 58. Korenková (Halušková) - 20. Rozierová (Passardová). Rozhodovali: Rimbalová - Vall, Moleková, vylúčenia: 5:8, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0

zostava SR: Rišianová – Trebulová, Drábeková, Šuliková, Kučerková, Vargová, Sádecká – Hlinková, Čupková, Ištocyová, Halušková, Košecká, Korenková, Maskaľová, Kúbeková, Suráková, Nemčeková, Hajniková, Dzurinová.

Hlas po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/:

Matej Ševčík, tréner SR: „Bol to vyrovnaný zápas, dôležitý bol výkon našej brankárky. Tá nás podržala v kritických momentoch, keď mali súperky veľmi dobré šance. Dali sme druhý gól, ktorý bol zlomový – to bol moment, keď sa zápas preklopil po hernej aj psychickej stránke na našu stranu. Následne prišli dva góly v poslednej tretine, ktorú sme herne kontrolovali viac my. Dve tretiny to bol vyrovnaný zápas a je to ťažký súper, ktorý nás čaká aj na budúcoročných majstrovstvách sveta. Víťazný vstup do turnaja určite hráčkam psychicky pomôže."

B-skupina:

Maďarsko - Čína 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)