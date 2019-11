Lopta pre EURO 2020 sa volá Uniforia. Pozrite sa, ako vyzerá

Herzogenaurach 6. novembra (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) v stredu predstavila oficiálnu loptu, s ktorou sa bude hrať EURO 2020. Jej názov je Uniforia, vznikol spojením slov jednota a eufória. Dizajn lopty obsahuje silné farebné linky doplnené šedo-čiernymi ťahmi štetca, ktoré majú symbolizovať zmazanie hraníc v Európe počas podujatia.

„Pri navrhovaní lopty chceme vždy vziať do úvahy súčasnú kultúru a duch doby. Majstrovstvá Európy sú skvelou príležitosťou ukázať silu a jednotu fanúšikovskej komunity," vyhlásila dizajnérka výrobcu lopty Anika Marie Kennaughová.

