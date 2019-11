TASR

Dnes o 10:24 čítanie na minútu 0 zdieľaní Peugeot Slovak Open: Do osemfinále postúpili Klein aj Gombos, s turnajom sa lúči Lacko

Slovenský tenista Lukáš Klein sa prebojoval do osemfinále dvojhry na bratislavskom challengeri Peugeot Slovak Open.

Na snímke slovenský tenista Lukáš Klein — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 6. novembra (TASR) - Slovenský tenista Lukáš Klein sa prebojoval do osemfinále dvojhry na bratislavskom challengeri Peugeot Slovak Open. V 2. kole po kvalitnom výkone vyradil štrnásteho nasadeného Čecha Jiřího Veselého 4:6, 7:6 (5), 6:2.

V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi vo štvrtok proti turnajovej jednotke Kazachovi Michailovi Kukuškinovi. Klein sa nezľakol Veselého a od začiatku zápasu držal s favoritom krok. Držiteľ voľnej karty výborne podával a s pribúdajúcimi minútami začal mať navrch aj v dlhších výmenách.

V tajbrejku viedol už 6:2 a po zisku druhého setu získal ešte väčšie sebavedomie. Hneď na začiatku tretieho dejstva zobral Veselému servis a po ďalšom brejku za stavu 4:2 už zápas dotiahol do úspešného konca.

Klein po zisku najcennejšieho skalpu v kariére označil zápas proti Veselému za veľmi náročný. „Víťazstvo nad Jirkom sa rodilo ťažko. V prvom sete rozhodol jeden brejk, spravil som tam lacnú chybu. V druhom dejstve som sa pri jeho servise postavil ďalej a v tajbrejku som dostal do kurtu pár returnov. V treťom sete to už bolo dobré. Zápas proti Kukuškinovi bude úplne iný, videl som ho na tréningu. Bude to náročný súper," uviedol Klein pre oficiálnu stránku turnaja.

Účasť v osemfinále si zabezpečil aj najlepší slovenský singlista Norbert Gombos. V 2. kole v pozícii nasadenej jedenástky deklasoval Nemca Cedrika-Marcela Stebeho za 46 minút 6:2, 6:0. Víťaz turnaja z roku 2016 bude vo štvrtok čeliť Rakúšanovi Dennisovi Novakovi. Gombos v celom zápase proti Stebemu ťažil z kvalitného podania, súpera prevýšil aj na returne a potvrdil, že mu hard v AXA aréne NTC veľmi sedí.

„Snažil som od začiatku zápasu chytiť správny rytmus. Pri jeho druhom servise som sa usiloval dostať ho do výmen. Cedrica poznám, v tomto roku som s ním už dvakrát hral, jeden z duelov bol v nemeckej lige. Veril som si proti nemu. Veľmi dobre som podával, aj medzihra bola veľmi dobrá. Som rád, že som vyhral hladko v dvoch setoch a ušetril sily na ďalší zápas," uviedol Gombos po postupe medzi elitnú šestnástku.

Nedarilo sa Lukášovi Lackovi, ktorý prehral s piatym nasadeným Damirom Džumhurom z Bosny a Hercegoviny 4:6, 6:3, 1:6. Trojnásobný bratislavský šampión doplatil na nepremieňanie brejkbalov, v rozhodujúcich chvíľach spravil viac nevynútených chýb ako jeho temperamentný súper, ktorý počas zápasu viackrát búrlivo diskutoval s empajrovým rozhodcom.