Ľubomíra Somodiová

Dnes o 12:40 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Vozíček zmenil na koč pre Popolušku, aby sa jeho hendikepovaná dcérka aspoň v jeden deň cítila ako princezná

Mladý otec Josh Jaconelli použil vodovodné potrubie, pozlátko a rozprávkové svetlá, aby zhotovil koč pre svoju dcéru Avu, ktorá trpí zriedkavým genetickým poškodením zvaným Aicardiho syndróm.

Josh Jaconelli s dcérou Ava. — Foto: Josh Jaconelli

GLASGOW, 7. novembra- Josh Jaconelli zo Škótska chcel spraviť pre svoju dcéru, ktorá je pripútaná na vozíček, niečo špeciálne. Šesťročné dievčatko má veľmi zriedkavé vrodené genetické ochorenie, takzvaný Aicardiho syndróm. Okrem toho má mala Ave problémy so zrakom.

Josh spolu s manželkou sa snažia dcérku zahrnúť láskou — Foto: Facebook/Josh Jaconelli

Mladého otca ťažký zdravotný stav jeho dcéry neodradil v tom, aby jej pripravil perfektný haloweensky večer. Chcel, aby si ho zapamätala na celý život.

Kočiar sa rozžiaril a s ním aj malá Ava

Rozhodol sa, že z jej invalidného vozíčka vyrobí koč, aký mala aj Popoluška. Na skrášlenie vozíčka použil vodovodné rúry, pozlátko, svetielka a na vrch umiestnil papierovú korunku ako pre pravú princeznú.

„Ava zbožňuje svetlá, preto sme jej vyrobili koč pre Popolušku,“ povedal otecko pre Storyful. Ava sa nezaobišla ani bez prekrásnych šiat. Keď si sadla do svojho vylepšeného vozíčka, bola to pre Jaconelliho magická chvíľa. Celé to natočil na video, s ktorým sa pochválil na sociálnej sieti. Otecko dojal nielen najbližších, ale postupne sa jeho video stalo virálnym a ľudia nešetria láskavými slovami.