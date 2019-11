Klaudia Fiolová

Dnes o 10:55 čítanie na minútu 0 zdieľaní Sympatický Richard Gere sa podelil s mimoriadne šťastnou novinkou

Obľúbený herec bude trojnásobným oteckom. Z predošlého manželstva má 19-ročného syna a len vo februári sa mu narodil syn Alexander.

Herec je šťastné ženatý s 36-ročnou Španielkou — Foto: TASR, Instagram@alejandragere

HOLLYWOOD 7. novembra - Slávny herec prežíva svoje najšťastnejšie obdobie. Ako sa hovorí, láska kvitne v každom veku. Richard Gere si našiel lásku v osobe Alejandry Silva. Dvojica sa prvýkrát ukázala na verejnosti v roku 2015 na premiére jeho filmu Time Out of Mind. O 3 roky neskôr si povedali spoločné „áno". „Cítim sa ako v rozprávke. Bez pochýb môžem povedať, že som tá najšťastnejšia žena na celej planéte," povedala Alejandra pre magazín Hello.

Šťastný pár si založil rodinu

Obidvaja majú deti už z predošlých manželstiev. Alejandra má 6-ročného syna Alberta a Richard 19-ročného syna Homera. Hercovou prvou manželkou bola krásna topmodelka Cindy Crawford a syna má s druhou ženou, Carey Lowell. Podľa portálu People sa dvojica spoznala už pred desiatkami rokov a až neskôr ich priateľstvo prerástlo do lásky. „Konečne žijem pokojný a spokojný život, o ktorom som vždy sníval," povedal herec v rozhovore pre magazín Hello. Po manželstve sa šťastný pár rozhodol, že si založí rodinu. Vo februári tohto roka sa im narodil syn Alexander. O prvom dieťati sa svet dozvedel, keď Alejandra zverejnila fotku na sociálnych sieťach, kde je dvojica odfotená v spoločnosti Dalai Lamu. Najvyšší predstaviteľ lamaizmu veľavravne pohľadkal Alejandrino bruško, čím požehnal ich budúce dieťa.

— Foto: Instagram@alejandragere

— Foto: Instagram@alejandragere

— Foto: Instagram@alejandragere

Richard Gere bude dvojnásobným oteckom

70-ročný herec a 36-ročná Španielka prekvapili fanúšikov ďalšou novinkou. Len 9 mesiacov po narodení ich syna sa objavila na internete infomácia, že čakajú ďalšie bábätko. Uviedol to magazín Hello.