Európska Liga: Arsenal stratil prvé body, v Guimaraesi iba remizoval

Futbalisti Arsenalu Londýn stratili prvé body v základnej F-skupine Európskej ligy.

Bruno Duarte z Victorie Guimaraes sa raduje z vyrovnávajúceho gólu do siete Arsenalu — Foto: TASR/AP

Bratislava 6. novembra (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn stratili prvé body v základnej F-skupine Európskej ligy. Líder tabuľky remizoval v jedinom stredajšom dueli súťaže na ihrisku Vitorie Guimaraes 1:1.

Arsenal poslal do vedenia v 81. minúte presnou hlavičkou Shkodran Mustafi. Bol to vôbec prvý pokus "kanonierov", ktorý smeroval do priestoru bránky domácich. Portugalský tím ale ešte dokázal odpovedať - v prvej minúte nadstaveného času vyrovnal Bruno Duarte. Vitoria sa tak vo štvrtom vystúpení dočkala prvého bodového zápisu.